Recalde cruzó al gobierno por sus críticas a "la mafia de los juicios laborales"

El presidente del bloque del Frente para la Victoria en Diputado, Héctor Recalde, cruzó al Gobierno por sus críticas contra "la mafia de los juicios laborales" y sostuvo que "con este juego se deja de hablar de los problemas que está atravesando el pueblo cotidianamente".



"Un psicoanalista diría que cuando el Gobierno habla de 'mafias' hay una proyección", ironizó el diputado, al tiempo que cuestionó que "con este juego se deja de hablar de los problemas que está atravesando el pueblo cotidianamente".



En diálogo con Radio Del Plata, el legislador consideró que hay "un ataque a la Justicia del Trabajo" y se preguntó "cómo puede ser que el Presidente de la Nación, en una República, diga que 'necesitamos jueces que nos representen'".



Además, el diputado opositor buscó justificar los escraches de este fin de semana contra el presidente, Mauricio Macri, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal: "En el primer caso fueron trabajadores que reclamaban por sus paritarias y, en el otro, reclamaron por el tema del Correo".



"Lo que pasa es que hay mucha queja ciudadana, y considero que en estos casos no hubo ni escrache ni violencia, hubo manifestaciones", argumentó.



En esta línea, Recalde opinó que "no existe conflicto de intereses" en el caso por la deuda del Correo Argentino, "sino que hay corrupción".



"Una empresa en concurso de acreedores no puede pagar gastos de empresas de SOCMA, porque esto es un delito, puesto que va en defraudación de los intereses de los acreedores, entre ellos el principal, que es el Estado argentino", sostuvo.



Finalmente, el referente kirchnerista se refirió a las primarias legislativas y adelantó que "va a haber un avance muy importante" durante el acto que el frente Unidad Ciudadana hará en la cancha de Arsenal de Sarandí, el próximo martes.



Según anticipó, el evento contará "con la palabra de Cristina Fernández de Kirchner".