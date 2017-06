Empleados de Anses realizan paro durante esta jornada

Los empleados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) realizan hoy un paro por 24 horas en las delegaciones de todo el país en rechazo a la oferta oficial de una suba salarial del 20 por ciento para los todos los agentes de organismos públicos.



La protesta no tendrá el mismo impacto en todas las delegaciones, ya que la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn), que tiene entre sus afiliados a empleados de la agencia de seguridad social, no se adhiere, dado que en mayo pasado firmó el acuerdo salarial para los estatales del 20 por ciento, aumento que rechazan los otros sindicatos de la Anses.



Tres de los cuatro gremios que representan al personal de la Anses avisaron que si no se atienden sus reclamos volverán al paro el próximo jueves, con una movilización al edificio central del organismo, ubicado en la avenida Córdoba 720 de la Ciudad de Buenos Aires.

La secretaria de la Mujer de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops), Eliana Fabré, indicó a la agencia oficial Télam que el paro "es el lunes y el jueves también, aunque el jueves con movilización al edificio central. La semana pasada se realizaron asambleas en todo el país sin atención al público", comentó.



Además de Apops, convocaron a las medidas de fuerza la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares (Secasfpi). Apops, Secasfpi y ATE se manifestarán esta semana también contra lo que consideran "el desguace" de la Anses, "el vaciamiento" del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y proyectos de reforma del sistema de previsión social que aumenten la edad de la jubilación.