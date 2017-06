UCR: Atilio Benedetti oficializó su candidatura a diputado nacional

Clamor

El primer lugar

Los lugares a ocupar

Espacios internos

Dar la interna

La corriente Arturo Illia formalizó ayer, durante un plenario que se reunió en Villaguay, lo que se venía dando como un hecho hace por lo menos un mes: la candidatura a diputado nacional del líder de esta línea interna de la UCR, Atilio Benedetti.Aunque era un resultado esperado, la decisión viene a poner un poco de orden en el punto de partida de la semana final en las negociaciones para el armado de la lista de candidatos de Cambiemos, que debe inscribirse el 24 de junio.Desde ayer se sabe que la corriente interna más importante que ha tenido el radicalismo de Entre Ríos en la última década concurre a la mesa de negociaciones con una posición cerrada en torno a que Benedetti sea quien encabece la lista.Benedetti había dicho a principios de año que no quería ser candidato. Que prefería seguir como director de Banco Nación, y volver al ruedo electoral recién en 2019, para retomar su postergado proyecto de gobernar la provincia.Eso habilitó la salida al ruedo de cuatro candidatos del espacio que lidera: el diputado Jorge D'Agostino (que buscaba la reelección), el ex senador y ex convencional constituyente Juan Carlos Arralde; el ex diputado y director de Radio y Televisión Argentina, Gustavo Cusinato; y el ex diputado provincial y actual presidente del comité departamental de Gualeguaychú, Jaime Benedetti, hermano de Atilio.Pero dos semanas atrás D'Agostino avisó que se bajaba de la candidatura para dejarle lugar al jefe de su espacio. El argumento fue que Benedetti era el único radical que estaba en condiciones de hacer cumplir el mandato del congreso partidario para que sea un hombre de la UCR el que encabece la lista de Cambiemos. Afirman que entre la decena de nombres que se postularon, es el radical que mejor mide, o por lo menos el más conocido debido a que viene siendo protagonista de las elecciones desde 2009.Dicen que esa es una condición indispensable para que el PRO acepte ceder el primer lugar de la lista. Pero además, por su pertenencia y trayectoria interna, Benedetti es un candidato que, a priori, les ofrece garantías políticas como diputado. Fue un temprano impulsor del acuerdo con el PRO y mantiene lazos políticos con Ernesto Sanz, el radical que más escucha el presidente Maurico Macri.Ayer, todos esos argumentos pesaron para encolumnar a toda la corriente detrás de una misma posición. Lo que no quiere decir que esté todo dicho.Al contrario, el proceso recién entra en su etapa final y definitoria, en el que, de aquí al sábado 24, cualquier cambio puede ser posible.No hay en esta elección legislativa cargos con los que se pueda negociar. Los lugares expectantes en la lista son, como máximo, apenas tres. Por lo menos uno de ellos tiene que ser para PRO y el ala peronista de Cambiemos también quiere lo suyo.En definitiva, la interna radical se debe resolver en estos días -en el mejor de los casos para la UCR- con apenas dos candidaturas, que ocuparían el primero y el tercer lugar de la lista de Cambiemos.En la vereda de enfrente de Benedetti se paran, al menos tres espacios internos:-El ex diputado Fabián Rogel, que no ha lanzado candidatura, pero ha dicho que está dispuesto y ha organizado movidas para demostrar su capacidad de movilización.-El intendente de Paraná Sergio Varisco (que postula al concejal Carlos González, al funcionario Eduardo Solari y a su hija, Lucia Varisco); el ex diputado Marcelo López; el dirigente Guillermo Vázquez; y la dirigente de Victoria Gracia Jaroslavsky. Todos intentan confluir en un mismo espacio, pero aún no han lanzado un candidato común. Esa es la diferencia principal con la corriente Illia.-Por cuerda separada, los intendentes tienen en sus filas a Carlos Cecco (Federación) y Jorge Lacaste (Sauce de Luna) como postulantes de una lista de consenso. Cercana a ellos, otra candidata mujer, Cielo Espejo, impulsada por una agrupación de Concordia.Un sector de la UCR, en el que destaca el intendente de Paraná Sergio Varisco, emitió ayer un documento en el que comunican su "decisión de participar en proceso electoral", presentando lista propia.Tras una reunión realizada en el Comité de Villaguay, los dirigentes expresaron que "la realidad política nacional y provincial obliga a ofrecer a la sociedad la mayor claridad posible de ideas y posiciones políticas dentro de la única posibilidad que tiene la Argentina hoy, que es fortalecer Cambiemos".