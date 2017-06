Cristina encabezará el próximo martes el lanzamiento de Unidad Ciudadana

Única oradora

Cristina Fernández de Kirchner encabezará el próximo martes, 20 de junio, el lanzamiento de Unidad Ciudadana en un acto en el estadio de Arsenal, en Avellaneda que, a días del cierre del plazo para la inscripción de los candidatos para las elecciones de este año, será interpretado como la confirmación de su candidatura. El encuentro marcará el comienzo de la campaña del kirchnerismo, que así pretende también dar una vuelta de página a la discusión interna. Los kirchneristas no abandonaron la idea de la unidad y mantendrán las puertas abiertas a esa posibilidad hasta el próximo sábado, día en que vencerá el plazo para la inscripción de candidatos, pero ahora pondrán su foco en confrontar con Mauricio Macri más que en tratar de confluir con Florencio Randazzo en una única lista.El acto en Arsenal está convocado para las 14. La ex presidenta será la única oradora. En su vuelta a una cancha de fútbol, hablará sobre las consecuencias del ajuste macrista y llamará una vez más a trabajar para ponerle freno. "La desocupación perforó los dos dígitos en el conurbano, hay disminución de consumo y creció la inseguridad. Todo eso está relacionado con la situación social", remarcó Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, el distrito elegido para el lanzamiento del frente que reúne partidos integrantes del Frente para la Victoria, dirigentes de la conducción del peronismo y una treintena de intendentes.Si bien apuntó que "Cristina siempre sorprende y dice algo más", dio la pauta de la línea del discurso de CFK al señalar que "ella empezó a hablar de lo que pasa en la Argentina el 13 de abril en Comodoro Py". Ese día del año pasado la ex mandataria asistió a los tribunales de Retiro y a la salida la esperó una multitud. "En vez de hablar de su situación judicial, empezó a hablar de lo que se venía en la argentina: el ajuste neoliberal", recordó Ferraresi. Ese mismo día, también, habló de la necesidad de conformar un frente ciudadano para ponerle freno la avanzada del gobierno de Macri contra los derechos de los sectores más vulnerables.La decisión de hacer el acto el Día de la Bandera no fue azarosa. "Tiene que ver con recuperar valores de la Patria y con la relación directa de Cristina con la gente", explicó Ferraresi, quien vaticinó que el lanzamiento de Unidad Ciudadana "va a ser una gran fiesta".Si bien el objetivo del acto es lanzar formalmente Unidad Ciudadana es inevitable la lectura de que será también que se trata del primer acto de campaña de la ex mandataria. CFK dio señales en ese sentido, pero aún no confirmó que será candidata. Los dirigentes cercanos a la ex mandataria no dicen tampoco que el martes vaya a hacer su lanzamiento como candidata, aunque dan por hecho que será quien encabece la lista de ese frente. "Nosotros nunca dudamos de la candidatura de Cristina", afirmó a PáginaI12 Ferraresi, quien consideró que "hay margen" hasta la semana que viene para negociar una lista de unidad, "pero seguir hablando de esto ya no tienen sentido".El intendente de Ensenada, Mario Secco, se manifestó en el mismo sentido. "El grito 'vamos a volver' es para ella, no es para otro dirigente", dijo ese jefe comunal que, como su par de Avellaneda, es uno de los más cercanos a CFK.Secco consideró "una barbaridad lo que está haciendo" Randazzo y vaticinó que lo "va a pagar muy caro políticamente". También explicó que el sector que apoya a la ex mandataria no se quiere "distraer durante dos meses" con el ex ministro a quien calificó de todos modos como "uno de nuestros mejores compañeros".El elogio de Secco es parte de la estrategia de no dinamitar los puentes, que quedó de manifiesto también en palabras del intendente de Moreno, Walter Festa, quien anticipó la posibilidad de que un grupo de jefes comunales se reúna en estos días con Randazzo para tratar de convencerlo de que lo mejor es la unidad. "Queremos que razone", dijo Festa y analizó: "Teniendo en cuenta que tiene aspiraciones serias, ¿no sería importante para él que el peronismo arriesgue una victoria porque decidió ir por fuera? Tampoco sería bueno para su carrera política presentarse y salir cuarto o quinto."