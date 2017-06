Repudio de abogados entrerrianos a los dichos de Macri sobre juicios laborales

La Sección Paraná del Colegio de Abogados de Entre Ríos y el Instituto de Derecho del Trabajo del CAER difundieron una Carta Abierta en la que sientan postura sobre las palabras del presidente Mauricio Macri cuando se refirió a la "mafia de los juicios laborales", en el acto donde tomó juramento al nuevo canciller, Jorge Faurie.



"Manifestamos y hacemos público nuestro repudio a las palabras de agravio tenidas por el Sr. Presidente de la Nación", expresaron los letrados. "La liviandad de su vociferación asombra, tanto por la ocasión, como porque exuda un esencial desprecio por la dignidad del trabajo y por la protección efectiva que merecen los trabajadores, valores y principios, éstos, que son reconocidos, declarados y garantizados por la Constitución Nacional", dijeron, entre otros conceptos.



A continuación, la Carta Abierta completa:



Quienes suscribimos la presente, miembros integrantes de la Comisión Directiva de la Sección Paraná del Colegio de Abogados de Entre Ríos, y miembros integrantes del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de Entre Ríos, manifestamos y hacemos público nuestro repudio a las palabras de agravio tenidas por el Sr. Presidente de la Nación en oportunidad del acto oficial de Asunción del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, ocurrido el día lunes 12 de Junio para con nuestra profesión, el fuero especial con competencia en materia laboral, y el orden legal y constitucional mismo.



No es cuestión de posicionamientos políticos, ni partidarios. Es cuestión de funciones, fines, valores, principios y derechos.



El Sr. Presidente Mauricio Macri en un acto oficial y en ejercicio de sus funciones tildó de actos mafiosos a los juicios laborales, y en ese mismo barro revolcó a jueces, abogados y trabajadores. La liviandad de su vociferación asombra, tanto por la ocasión, como porque exuda un esencial desprecio por la dignidad del trabajo y por la protección efectiva que merecen los trabajadores, valores y principios, éstos, que son reconocidos, declarados y garantizados por la Constitución Nacional.



El hombre en general, y el trabajador bajo relación de dependencia en particular, son el eje y sentido del sistema jurídico y del derecho del trabajo, pues como dijo la CSJN, el mercado está al servicio del hombre, y no a la inversa.-



Debió advertirse en el discurso presidencial, que se hay juicios ganados en general, y juicios laborales ganados en particular, es porque el demandado que lo perdió, violó el orden jurídico, y violó los derechos de la otra parte. Entonces, el reproche presidencial debió estar dado a los empresarios, comerciantes, financistas, dueños de los bienes de producción, en orden a conminarlos a que en sus actividades sean responsables con las personas de que se sirven y respetuosos de las Leyes.



Los jueces como funcionarios esenciales de uno de los tres Poderes del Estado, en ejercicio del mandato constitucional, imparten justicia, y aplican el orden jurídico constitucional, haciendo vivida la República y la Democracia. Entonces lejos está de ser cierto que las Sentencias, por aplicar el derecho humano del trabajo, sean actos mafiosos. Y, los abogados, que apoyamos las causas de los trabajadores que nos lo requieren, lo hacemos defendiendo y reclamando derechos que han sido dados por la Constitución Nacional y por las normas inferiores; entonces, lejos estamos de ejercer actos mafiosos. Pues no son de tal naturaleza los derechos de las personas y menos el programa constitucional de nuestra Argentina.



Y, viene al caso aclarar, que los abogados, laboralistas o no, no convencemos a nuestros clientes para hacer juicios, sino que, ante cada violación a sus derechos, nace un conflicto, y ante la falta de solución al conflicto, son las vías judiciales las adecuadas para solucionarlo. Entonces el juicio laboral soluciona conflictos de las personas aplicando el derecho y la constitución. En lo laboral impide que se enquiste una práctica ilícita, disvaliosa, y, si se quiere, mafiosa, que sería la de construir la riqueza aplastando los derechos humanos del trabajador.



Y si acaso hubiesen casos particulares en que los instrumentos procesales fuesen manipulados por sujetos inescrupulosos, persiguiendo intereses espureos, lo que corresponde a la seriedad de la función y la investidura presidencial, es denunciar penalmente el accionar delictivo, para permitir la investigación de los hechos, y la condena de los culpables.



Corresponde que el Sr. Presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri deje a un lado sus manifestaciones y lo exhortamos a que ratifique el compromiso de su Gobierno con la vigencia plena de los derechos del trabajador, con el respeto de los Poderes del Estado y con la dignidad de quienes ejercemos la abogacía.