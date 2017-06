En el Senado, no hay proyecto para adherir a las modificaciones de la ley de ART

"No tenemos ningún proyecto para una adhesión, ni pedido de que estudiamos o analicemos el tema", respondió el senador Ángel Giano.



"No creo que tengamos que ? necesariamente - tratar este proyecto", dijo a APF el Legislador a la "invitación" que la ley sancionada en marzo hace a las provincias y que significaría "la delegación expresa a la jurisdicción administrativa nacional de la totalidad de las competencias necesarias para dar cumplimiento" a la norma en cuestión.



Cabe destacar que los cambios en la norma fueron resistidos desde algunos sectores por considerar que los mismos "son perjudiciales para los trabajadores", algo que Giano dijo "compartir".



Entre las principales modificaciones, se halla la instauración de las comisiones médicas jurisdiccionales con médicos que pertenecerán a las ART quienes determinarán si existe enfermedad laboral, cuál es el grado de discapacidad y la indemnización.



A su vez, si el trabajador no está conforme con la decisión de la comisión médica jurisdiccional puede apelar ante la Comisión médica Central y recién una vez agotadas estas instancias, el trabajador podrá iniciar un juicio.



En resumen, el Gobierno agregó con las reformas dos instancias administrativas más, extendiendo los plazos hasta que se pueda recurrir a la justicia. (APF).