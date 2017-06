El peronismo de Paraná Campaña le dio el apoyo a Bordet

Manifestaron la plena confianza en su criterio político para la conformación de las listas de los candidatos que representaran al Frente Justicialista Somos Entre Ríos.



Fue en Crespo durante un acto organizado por el presidente de la departamental, Cristian Treppo.



"Debemos tener la grandeza, la capacidad y la generosidad de entender que estos tiempos son de unidad, porque no se trata sólo de ganar una elección, sino de sostener las banderas del justicialismo, ponerle un freno a las politicas antipopulares y pensar en una provincia que siga el camino de la inclusión y el desarrollo" , afirmó Bordet.



"Somos Entre Ríos porque tenemos una historia; somos Entre Ríos porque tenemos nuestras banderas de justicia social; somos Entre Ríos porque queremos que nuestros productores puedan tener la posibilidad de desarrollarse; somos Entre Ríos porque queremos que nuestros maestros puedan seguir enseñando en nuestras escuelas con dignidad; somos Entre Ríos porque nos preocupamos por nuestros ancianos, porque nos preocupamos por nuestros niños", reafirmó Bordet ante la dirigencia de Paraná Campaña.



"Estamos orgullosos de levantar en nuestro gobierno, en la provincia, las banderas que siempre fueron rectoras de nuestra doctrina. Porque estamos orgullosos de nuestra provincia, de la tarea que llevan intendentes, que llevan concejales de nuestro movimiento", dijo y resaltó los logros de los últimos gobiernos peronistas.



Luego de darle lugar a la autocrítica sobre "los errores que nos llevaron a perder las elecciones", Bordet resaltó que "también decimos, con la misma firmeza, que antes estábamos mucho mejor, que nuestro gobierno peronista le devolvió la dignidad a cientos de miles de millones de argentinos".



"Nos quieran hacer creer que todos fueron errores", advirtió Bordet, y respondió: "pero fueron muchos más los aciertos; fueron muchos más los puestos de empleos que se crearon; fueron muchos más los jubilados que tuvieron beneficios; fueron muchos más los argentinos y los entrerrianos que pudieron tener inclusión".



Acompañaron a Bordet en el uso de la palabra el ex intendente de Crespo, Oscar Brambilla, y el intendente de Seguí y presidente del Consejo Departamental del PJ, Cristian Treppo. También estaban presentes los intendentes de María Grande, Hugo Maín, de Hasenkamp, Juan Carlos Kloss, de Tabossi, Néstor Landra, de Colonia Avellaneda, Edgardo Dellizzotti, y de Villa Urquiza, Alberto Gastiazoro.

En ese contexto, Treppo resaltó la unidad del peronismo de Paraná Campaña en torno a Gustavo Bordet porque "ha tenido la suficiente capacidad para imaginar y crear un espacio que contenga todos los sectores populares, trabajadores, productivos, no rejuntando, sino que para que en esa comunidad de ideas planear una estrategia para el triunfo".



Treppo también realizó un reconocimiento a los dirigentes de Paraná Campaña, y destacó la presencia de representantes de "Viale, Tabossi, María Grande, Hasenkamp, Cerrito, Hernandarias, Villa Urquiza, Avellaneda, San Benito, Oro Verde, Crespo y Seguí, además 33 presidentes de las 36 juntas que tenemos en el departamento, más los dirigentes y militantes".



APF.