"Pronósticos alentadores" para la región afectada por la creciente de los ríos

El gobernador Gustavo Bordet recibió este viernes un informe sobre la situación en las localidades entrerrianas afectadas por la creciente. El número de evacuados se mantiene en la costa del Uruguay, donde el río está en bajante, mientras que en la costa del Paraná no hay evacuados y el río crece en forma muy leve. Diferentes Ministerios y áreas de la provincia trabajan brindando asistencia y contención junto a los municipios y fuerzas de seguridad. No se esperan lluvias de importancia en las cuencas de ambos ríos.



De acuerdo a los informes que el gobernador Bordet recibió este viernes, la situación de las crecidas en los ríos de la provincia se presentan sin alteraciones relevantes, mientras que los pronósticos son alentadores ya que no se aguardan lluvias de importancia tanto en las cuencas del norte del país como en el sur de Brasil.



"La situación al día de hoy es que estamos con un río Uruguay en bajante y en estos tres días no hemos tenido evacuados, solo algunos autoevacuados en Concepción del Uruguay, mientras que en otras zonas como Concordia, Colón, Gualeguaychú y San José no hemos tenido nuevos evacuados", informó el director de Defensa Civil Roberto Destri en relación a la situación en la costa del Uruguay.



Destacó asimismo que todas las personas están siendo debidamente asistidas en los centros de evacuados por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, en coordinación con los municipios y la tarea de la Policía, Bomberos Voluntarios, Gendarmería, Prefectura y el Ejército.



Detalló que en Villa Paranacito se está en el nivel de alerta, donde aún se espera el ingreso de agua del Paraná que crece de una manera mucho más lenta que el Uruguay. En Gualeguachú, Concepción del Uruguay, Concordia y San José se registró una bajante respecto a la jornada anterior.



En el Paraná se ha superado el nivel de alerta en un promedio de 10 centímetros, tanto en las ciudades de La Paz, Paraná, Diamante o Victoria, con leves crecidas a un promedio de dos centímetros diarios. En esta costa no se han producido evacuaciones.



Las perspectivas son alentadoras ya que no se han producido lluvias de importancia en el sur de Brasil ni en las provincias del norte de Argentina.



Por otro lado, se detalló que el Instituto Nacional del Agua informó que se prevé un "enfriamiento del Niño", lo que significa que nos registrarán lluvias importantes sino normales o por debajo de las normales en todas las cuencas en los próximos días.



"En este memento el clima nos está acompañado y no tenemos problemas de lluvias de importancia. Si bien para mañana se anuncian lluvias en la provincia, no serán importantes", indicó finalmente Destri.



Asistencia



El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia continúa brindando asistencia a las localidades afectadas por la creciente del río Uruguay. Durante la presente semana se enviaron módulos alimentarios, frazadas, colchones, zapatillas, y chapas, a las localidades de Concordia, Concepción del Uruguay, Colón, San José, Pueblo Liebig, Gualeguaychú, Villa Paranacito e Islas del Ibicuy. Además, el gobierno, a través de esta cartera y otros organismos, está en permanente contacto y acompaña a los municipios.



Con el propósito de garantizar la alimentación adecuada de las personas que debieron dejar sus hogares en la ciudad de Concordia, el Ministerio de Desarrollo Social continúa con el funcionamiento de tres comedores ubicados en la Escuela Echeverría, en el Centro de Jubilados de Benito Legeren y en la Escuela N° 55. Desde allí se provee el alimento y asistencia para las 157 familias - 624 personas (326 mayores; 298 menores), que se encuentran en los centros de evacuados.



Por otra parte, el Ministerio garantiza el flujo de alimentos para las cocinas móviles del Ejército Argentino desplegadas en la zona. Informe El informe del Departamento de Meteorología de Defensa Civil de la provincia, acercado al gobernador, da cuenta de la situación actual en cuanto a la altura de los ríos y los evacuados en las localidades afectadas.



Evacuados



No se han realizado nuevas evacuaciones en ciudades de la costa del Uruguay, solo autoevacuados en Concepción del Urguay. Sobre el Paraná no hay evacuaciones. El detalle es el siguiente:



-Concordia: 575 familias evacuadas.



-Concepción del Uruguay: 172 familias.



-Colón: 140 familias.



-Gualeguaychú: 3 familias.



-San José: 49 familias. Nivel de los ríos La altura de los ríos se mantiene estable este viernes, con descenso del Uruguay y crecida leve en el Paraná con respecto al día jueves. El detalle con el descenso registrado en un día es el siguiente.



Río Uruguay:



-Concordia: 14,50 metros, bajó 4 cm.



-Concpeción del Uruguay: 7,60 metros, bajó 5 cm.



-Colón: 9,45 metros, bajó 4 cm.



-Gualeguaychú: 3,80 metros, bajó 10 cm.



-Boca Gchú.: 3,76 metros, bajó 4 cm.



Río Paraná:



-La Paz: 5,94 metros, subió 2 cm.



-Paraná: 4,83 metros, subió 3 cm.



-Diamante: 5,35 metros, subió 5 cm.



-Victoria: 4,68 metros, subió 8 cm. Pronóstico Para este viernes el pronóstico prevé tiempo parcialmente nublado a poco nuboso, muy húmedo, templado a cálido con temperatura en ascenso, sin precipitaciones de importancia.



El sábado estará nuboso, con alto porcentual de la humedad y cálido, con tiempo inestable con probabilidad de lluvias y ocasionales tormentas dispersas por la tarde. Los departamentos más inestables serían Diamante, Paraná, Nogoyá, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy. Cálido por la tarde pero caluroso al norte de la provincia.



Para el domingo se esperan un tiempo nublado a parcial nublado, con probables precipitaciones dispersas y temperatura en marcado descenso. Los departamentos más inestables serían los de La Paz, Federal, Feliciano, Villaguay, San Salvador, Concordia y Federación.