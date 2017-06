Renunciaron dos dirigentes de AGMER Concordia

Miguel Stebagñer, Secretario General de AGMER Concordia, confirmó que Cristian Acuña, renunció como secretario gremial de la entidad a nivel local.



Precisó que "el 12 de junio se hizo cambio de licencia gremial y el compañero Acuña ya venía manifestando diferencias con la conducción por mayoría, de la Agrupación Isauro", detalló a Diario Río Uruguay. Agregando que fue en esa instancia, donde "nos manifiesta que iba a presentar su renuncia".



En una circular, que publicó el sitio digital El Entre Ríos, Acuña detalla que la decisión obedece a que "desde el mes de abril, de manera autoritaria y arbitraria, cambian usuario y contraseña del correo electrónico oficial de AGMER", impidiendo así tener "acceso a la información para la labor diaria".



La carta continúa diciendo que "lo más importante es lo que me entero, gracias a una compañera, con respecto al presupuesto para las elecciones de delegados y talleres para los mismos".



La sorpresa se basa en que "el presupuesto para las elecciones de delegados de AGMER en Concordia es de $6000". Pero la cuestión es: "¿Por qué el departamento Concordia recibe un plus de $20.000 en concepto de "elección de delegados y de dos talleres con los mismos" al 24/05/2017?", se preguntó.



La respuesta



"En los último tiempos ya era de público conocimiento las diferencias internas que mantenía Acuña", sostuvo Stebagñer.

En cuanto a la contraseña del correo, el gremialista puntualizó que "nosotros tenemos uno central, que es de AGMER y de funcionamiento interno", por lo que resulta "obvio que si él iba a presentar la renuncia no podemos dejar las claves a su disposición".



"Tampoco nos entregó los sellos y las llaves", redobló Stebagñer. Subrayando que "no hay nada esconder y estamos a disposición para aclarar todo".

Además de Acuña, la Secretaría de Derechos Humanos del gremio en Concordia, Soledad Coquet, también presentó la renuncia y por similares motivos.



Elecciones



Para enmarcar tales decisiones, Stebagñer explicó que hay un escenario próximo de elecciones internas en AGMER: una en septiembre y otra en noviembre. "Ahora se formaliza esto y es parte del escenario electoral de este año", aseveró el gremialista.