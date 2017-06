Michetti: "No hay ninguna decisión" de eliminar pensiones por discapacidad

Política Gobierno volverá a pagar las pensiones por discapacidad que dio de baja

En medio de la polémica por la baja de unas 70 mil pensionesde este tipo, Gabriela Michetti aseguró que "no hay ninguna decisión" delGobierno de eliminar esas prestaciones, al tiempo que calificócomo una "bajeza" que dirigentes opositores quieran "hacer unaprovechamiento de este tema con el fin de asustar y llevarangustia a la gente que necesita esta ayuda".una política de Estado para atender la problemática" de ladiscapacidad, afirmó la Vicepresidenta, quien destacó laimplementación del Plan Nacional para la Discapacidad quepresentó el mes pasado junto al presidente Mauricio Macri.Al respecto, subrayó que ese programa "consagra prácticas,procedimientos y políticas para que la discapacidad sea atendidacomo debe ser en el marco de una convención que se firmó en la ONUy que la Argentina ha ratificado".En declaraciones a radio Mitre, la presidenta del Senadoindicó además que "éste es un Gobierno que tiene absolutaconciencia sobre cómo se debe trabajar en esta materia paraasegurar igualdad de oportunidades y atender las necesidades delas personas con discapacidad"."Y yo voy a liderar esto con un compromiso arraigado en elcorazón, porque yo misma pase por una situación que me convirtióen discapacitada", agregó Michetti.Además, indicó que el Ministerio de Desarrollo Social observóla existencia de "irregularidades con tono de corrupción" en unprograma de pensiones no contributivas y aseguró que "seencontraron casos de personas sin discapacidad" que recibían esosaportes."Ese dinero no podía ir a cualquier lado y se empezó ainvestigar. Tuvimos la pésima suerte de que a personas que debíantener la pensión se les dio de baja, pero inmediatamente secorrigió el error y se les devolvió", agregó.