Causa por "coacción agravada": De la Rosa declaró en Tribunales de Diamante

En la audiencia de hoy, De la Rosa, que tiene como defensores a Lepoldo Lambruschini y Julio Federik, "negó haber coaccionado" a la directora del Hospital Colonia de Salud Mental, Noelia Trossero. Así lo indicó a, Federik, expresando además que él "sólo se limitó a transmitirle (a Trossero) la directiva de cumplir con una resolución ministerial".De la Rosa señaló que la directora del hospital "se había extralimitado en sus funciones, que había tomado decisiones que solamente podía tomar el ministro. En ese plano tuvieron la discusión a la que ya se ha aludido, subida de tono", relató el abogado.Además aseveró que De la Rosa, en la audiencia de este jueves, "negó todo tipo de amenazas y coacción".Los cargos que se le imputan al ex ministro de Salud son de "coacción agravada", aunque para el abogado, a esta calificación "tendríamos que discutirla jurídicamente con los fiscales", consideró."Veremos qué surge de la investigación, pero por lo pronto hay cuestiones de dogmática jurídica y de técnica jurídica, que tienen que ser revisadas para ver si existe o no, este delito", consideró el letrado.El problema surgió cuando se comunicó a la enfermera Yanina Migueles, delegada gremial de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que se desempeñaba en el hospital como suplente desde 2013 que no se le renovaría en contrato.Cabe recordar que según la directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero, la disconformidad de los dirigentes de UPCN, que irrumpieron dos veces en una semana en el nosocomio, tiene su origen en la decisión de dejar sin efecto el contrato como "Suplente Extraordinaria" a la enfermera y delegada de UPCN, Yanina Migueles, "cuyo desempeño no era satisfactorio", señaló la directora.Además, recordó que "la enfermera gremialista se negó a acatar una decisión del Equipo Interdisciplinario del Hospital, amparándose en sus supuestos fueros gremiales", explicó en una denuncia realizada por Trossero.El miércoles 7, cinco dirigentes de UPCN, gremio que fue soporte de De la Rosa en Salud, viajaron a Diamante y según había indicado Trossero, "fueron a realizarle aprietes". A raíz de la presencia de los dirigentes de UPCN, Fabián Monzón, José Zarza, Guillermo Barreira, Carina Domínguez y Zunilda Suárez, en el hospital diamantino, intervino la Policía. En principio, a los cinco se les dictó la prisión preventiva. Luego de la audiencia de flagrancia realizada el viernes pasado, el juez de Garantías rechazó el pedido de ampliación de prisión preventiva para los imputados, y en cambio, dictó la prisión domiciliaria para Monzón, Zarza y Barreira, mientras que dispuso la libertad de Domínguez y Suárez.Los fiscales tienen un plazo de 30 días para concluir la investigación penal preparatoria. Ese plazo se cumple el próximo 7 de julio.