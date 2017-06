Avanza acuerdo para agravar penas por delitos contra adultos mayores

La Cámara de Diputados de la Nación está cerca de tratar, con acuerdo multipartidario, un proyecto de ley consensuado que agrava las penas por delitos y agresiones cometidas contra adultos mayores, embarazadas, discapacitados, personal docente y de salud. La massista Mirta Tundis, especialista en temas previsionales, insistió este jueves con aprobar la iniciativa y habría acuerdo para darle media sanción en la sesión del próximo miércoles 28.



Tundis encabezó una "Jornada Nacional de la Violencia sobre las Personas Mayores" en el Salón Auditorio de la Cámara baja junto a su par Horacio Alonso, autor de uno de los proyectos al respecto. Durante el evento, en ocasión del Día del Buen Trato a los Adultos Mayores, se precisó que durante 2016 se recibieron tres denuncias diarias por maltrato a ancianos.



"La violencia cada vez es mayor", advirtió Tundis al remarcar la necesidad de la ley, y agregó que "hay una estadística que no está registrada, que es cuando las personas mayores mueren post asalto o post agresión. "Si esta cifra fuera tomada, los números nos estarían asustando", aseguró.

Además, señaló que "la Policía no está preparada para actuar" en estos casos, ya que "el adulto mayor necesita una contención igual a la de un niño", y consideró que "violencia no es sólo violencia física, sino también violencia psíquica y violencia monetaria" por el monto de lo que cobra un jubilado.



Otro de los indicadores que se dio a conocer en la jornada de este jueves es que el 75% de las denuncias son formuladas por mujeres mayores. Del panel también participaron los abogados Julieta Strasberg, Julián Cañete y Chistian González D'Alessandro.



La Comisión de Legislación Penal, que preside la diputada Gabriela Burgos (UCR), dictaminó a fines de mayo sobre el proyecto que agrava en un tercio las penas por delitos y agresiones cometidos contra ancianos, docentes, médicos, menores de edad, discapacitados y mujeres embarazadas -el caso más emblemático es el de Carolina Píparo-.