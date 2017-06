Cristina presentó su frente "Unidad Ciudadana": Quienes lo conforman

El PJ quedó disponible para una postulación por separado del exministro Florencio Randazzo, al que el kirchnerismo seguirá llamando a la unidad hasta el 24 de junio, plazo límite para la inscripción de las listas de candidatos.



Forman parte de la arquitectura jurídica de "Unidad Ciudadana" los partidos Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella; Compromiso Federal del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; el Frente Grande, encabezado por el intendente de Ensenada, Mario Secco; Kolina, fuerza referenciada a nivel nacional en la gobernadora Alicia Kirchner; y el Partido de la Victoria.



Así lo confirmó la exmandataria a través de las redes sociales, en momentos en que mantenía una reunión con cerca de 35 intendentes bonaerenses, concejales y jefes de partidos aliados en el Instituto Patria, con quienes repasó los ejes programáticos de su propuesta electoral.



En un documento crítico hacia el Gobierno del presidente Mauricio Macri, el frente planteó que "no hay trabajo, los precios están por las nubes, la plata no alcanza, las tarifas son impagables y cierran comercios e industrias" y alertó sobre la "segunda fase del ajuste".



"Así no se puede vivir más. Así no se puede seguir. Así no hay futuro", señaló el espacio y agregó que la gestión de Cambiemos es "la estafa electoral más formidable de la que se tenga memoria".



En el repertorio de medidas que le atribuyen al Gobierno a partir de 2018 aparecen "la profundización de la flexibilización laboral", una "reforma del sistema jubilatorio y del PAMI", la "apertura total e indiscriminada de la economía", una "mayor desregulación del sistema financiero", el "desmantelamiento y desinversión en las empresas públicas", una "reforma tributaria regresiva" y la "apropiación privada y extranjerización de los recursos naturales".



Con este lanzamiento, Cristina Kirchner confirmó lo que el martes pasado el presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, le había adelantado a Randazzo mediante una carta documento: que algunos partidos que integraron el Frente para la Victoria en 2015 tenían la voluntad de crear un nuevo espacio, con prescindencia del PJ.



Por el momento, la exmandataria no confirmó si será candidata a senadora nacional en las elecciones de agosto, aunque semanas atrás, durante una entrevista televisiva, había dicho que si era "necesario" competiría para enfrentar a Cambiemos, siempre y cuando fuera en un marco de unidad, sin competencia en las PASO con el exministro Randazzo.



"Si es necesario que yo sea candidata para darle mayor de votos a este proyecto lo soy, pero si hay otro candidato que puede garantizar el triunfo y garantizar que puede ponerle límites al Gobierno y que cuando se sienten en las bancas voten como tienen que votar y no los corran con amenazas, bienvenido sea", sostuvo entonces.



El anuncio de la candidatura podría concretarse el próximo 20 de junio durante un acto que organizará el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, en la cancha de Arsenal de Sarandí, con Cristina Kirchner como principal oradora, en lo que será el lanzamiento formal del frente "Unidad Ciudadana".



Pese a la exclusión del PJ y más allá de la alianza con que Randazzo inscriba a su espacio en la Justicia electoral, los intendentes alineados al kirchnerismo dejaron una hendija abierta para sumar al de Chivilcoy a "Unidad Ciudadana", al señalar que aún "hay tiempo" hasta el 24 de junio.



Explicaron al respecto que Randazzo podría participar de las listas de "Unidad Ciudadana" como candidato "extrapartidario", con la simple adhesión del PJ al frente kirchnerista, aunque en el entorno del exministro descartaron que eso vaya a ocurrir y dieron por cerradas las negociaciones.



"Vamos a seguir trabajando hasta el día 24 en la búsqueda de la unidad. Hay tiempo. Nosotros queremos seguir velando para que haya una lista única con todos juntos", aclaró la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, una vez finalizado el encuentro en el Instituto Patria.



Fuera de micrófono, uno de los intendentes de la primera sección electoral que fue parte de la cumbre y que juraba haber conversado el martes durante cuatro horas con Randazzo, se mostraba optimista respecto de las conversaciones para hacer causa común y confluir en una lista de unidad en agosto.



"Tengo una novia que me dijo 20 veces que no y después fue mi pareja durante 40 años. En la política es más fácil que en el amor", reflexionó.



A propósito de la ausencia del PJ en la flamante coalición, Espinoza aclaró, en tanto, que el componente peronista es parte fundamental del espacio: "Acá está la mayoría absoluta de los intendentes peronistas. La representación del peronismo de la provincia de Buenos Aires está acá", recalcó.