En "las próximas horas" se pagarán "inconvenientes en liquidaciones" a docentes

AGMER Paraná se movilizó hacia el CGE por errores en las liquidaciones

El pasado lunes, AGMER Paraná se movilizó hacia el Consejo General de Educación (CGE) para reclamar por errores en las liquidaciones de los sueldos docentes. La manifestación también llegó hasta la empresa Lemon Data "que es a la que el Estado Provincial le ha entregado la liquidación de los salarios de los trabajadores de la educación y del Estado", según daba cuenta Claudio Puntel.En tal sentido afirmó aque "estamos trabajando con el área de BDU (Base de Dato Única) de Hacienda, donde hubo algunos inconvenientes al hacer la migración en cuanto a la liquidación", y anunció que "en el transcurso de las próximas horas se va a pagar por complementaria los reclamos que se han recibido hasta la fecha"."Hay todo tipo de reclamos y esto se debe a la base de datos", remarcó Panozzo al tiempo que negó que haya recibos que marquen 0 pesos. "En estos casos se necesitan ver los recibos porque si entramos a hablar de casos particulares, aparecen deducciones de tarjetas de crédito, del banco, que no las hace el CGE sino que son compromisos personales. Es cierto que hay inconvenientes en las liquidaciones y estamos junto con Economía para resolverlos en el menor plazo posible. Cuando los hay se paga por complementaria de manera inmediata y lo que nosotros queremos es que no exista ningún tipo de inconvenientes en la liquidación de los haberes".Finalmente, y al ser consultado sobre si existiría la posibilidad de rever el sistema de liquidaciones, Panozzo afirmó: "Eso tiene que hablarlo con el Ministro de Economía, no me voy a meter en un Ministerio que no es de mi competencia".