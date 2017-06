ATE adhiere hoy al paro nacional y se moviliza en Paraná

Política ATE y un sector de la CTA Autónoma paran este miércoles y marchan al Congreso

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos adhiere hoy al paro nacional y en Paraná habrá una movilización a la Secretaría de Trabajo de la provincia.Así lo confirmó Francisco Garcilazo, secretario Adjunto de la entidad gremial. El dirigente especificó que en el marco de la medida de fuerza habrá diferentes modalidades acciones de acuerdo al área del Estado provincial. En la Secretaría de Trabajo habrá una radio abierta donde "se escucharán todas las voces" y en la que "se fortalecerá el reclamo de la convocatoria a paritaria".El lunes se resolvió la adhesión al paro nacional previsto para este miércoles, "que involucra a todas las provincias y a Entre Ríos en particular en todo su territorio. La diferencia en Paraná es que se va a movilizar hacia la Secretaría de Trabajo, este miércoles a las 10, para fortalecer el reclamo del cumplimiento del llamado a paritaria que quedó para el jueves, a las 11", señaló.Desde el gremio reclaman una recomposición salarial del 38% en el sector provincial y municipal.El dirigente enfatizó: "Pedimos que se cumpla el llamado pero además que se discuta y haya una propuesta superadora y no se vuelva a reiterar el porcentaje lastimoso que el Gobierno ofreció a los trabajadores. Los delegados con mucha fortaleza expresaban el enojo que tienen y la necesidad de respuesta. Ante esto planteamos más organización y llegar a la paritaria con mucha fuerza para que el gobierno entienda que hay un gremio que respalda el reclamo y que la propuesta que han realizado no alcanza".