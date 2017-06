Cierra la inscripción de alianzas para octubre: Dos confirmadas en Entre Ríos

En Entre Ríos están confirmadas dos alianzas. El Frente Justicialista Somos Entre Ríos, que reúne a Bordet, Busti y al kirchnerismo, y el Frente Cambiemos, con la UCR y el PRO como fuerzas dominantes. Pero hasta ayer no se descartaba un tercer frente de centroizquierda.



El panorama tiende a la polarización entre el oficialismo provincial peronista y la principal oposición del frente Cambiemos.



Hubo dos movimientos que orientaron el escenario electoral en ese sentido: buena parte del massismo se alió al PJ, y el GEN juega con Cambiemos.



Los dos partidos que en la provincia de Buenos Aires lideran el ensayo más importante en contra de la polarización (1Pais de Sergio Massa y Margarita Stolbizer) están en Entre Ríos jugando con uno de los dos polos.



PJ

La reunificación peronista que licuó al massismo en la provincia lleva tiempo. Empezó a los dos días de las elecciones de 2015, que consagraron gobernador a Gustavo Bordet, por el Frente Justicialista para la Victoria. Adrián Fuertes, que había sido candidato a gobernador por el massista Frente Renovador decidió volver al redil justicialista y pasó a integrar el staff gubernamental como ministro de Turismo de Bordet.



El sábado pasado, con la foto que retrata a Bordet junto al exgobernador Jorge Busti, se selló un proceso que se inició el año pasado, cuando el gobernador entendió que para afrontar con mejores chances el examen electoral de mitad de mandato debía recuperar los votos peronistas que fugaron a massismo en 2015. Busti fue ese año compañero de fórmula de Fuertes.

El binomio que ofreció entonces el massismo para la gobernación expresaba las dos grandes líneas sobre las que se construyó el espacio en la provincia.



Para las elecciones legislativas de octubre, todos serán parte del Frente Justicialista Somos Entre Ríos, que reúne al partido de Busti (el Frente Entrerriano Federal) con el PJ y los aliados que lo venían acompañando, como el Frente Grande y el Movimiento por Todos.

Por fuera de los sellos, la alianza expresa políticamente a tres sectores distintos del peronismo: el que encabeza Bordet desde el gobierno; el kirchnerismo que ha sido crítico de su gestión, sobre todo de la relación que mantuvo la provincia con la Nación; y el bustismo, que estuvo en la vereda de enfrente del PJ durante los dos gobiernos de Sergio Urribarri.



Cambiemos

También es un hecho la ratificación del frente Cambiemos, que en la provincia tiene a la UCR y el PRO como sus principales partidos. También suman aquí sellos como Unión por la Libertad, el partido Fe (de la Uatre de Gerónimo Venegas) y el Movimiento Social Entrerriano, el partido que supo mantener con vida el peronista Juan Domingo Zacarías.





Pero, en clave política, el dato más importante es que el GEN decidió continuar en Cambiemos, alianza a la que se integró en 2015, en contra de los lineamientos nacionales de su partido, que ese año fue en un frente con el socialismo. Aquí, en la provincia, prefirieron a macristas y radicales.



En los últimos meses, la dirigencia provincial del GEN había entablado conversaciones con socialistas y los massistas que no habían vuelto al PJ, con el propósito de replicar en Entre Ríos un acuerdo similar al de 1Pais de provincia de Buenos Aires.



En una convención partidaria reunida el sábado pasado en Rosario del Tala, el GEN entrerriano decidió permanecer en Cambiemos.

Anoche, en una reunión que se produjo en la sede de la UCR se firmó el acta de acuerdo del frente. El GEN propuso modificar el nombre del frente, agregando una referencia a Entre Ríos que justifique su contradicción con los acuerdos de Stolbizer. Pero no lo consiguió y el nombre siguió siendo Cambiemos.



¿Tercer frente?

La decisión del GEN hirió de muerte a la construcción de un tercer frente electoral en la provincia, que durante meses se proyectó como alternativa a la polarización Peronismo-Cambiemos.



No es que el GEN sea un partido importante en términos numéricos. Su capital es principalmente simbólico, por la posición de lucha contra la corrupción que expresa Stolbizer en la mirada nacional. Y, para el caso concreto de esta tercera variante, importaba un asunto jurídico: es un partido con personería.



Ahora, dentro de las fuerzas que venían conversando para una construcción similar a la de 1Pais sólo quedó con personería jurídica el Partido Socialista.



Los demás sellos aliados, el Partido del Trabajo y del Pueblo, Unidad Popular, Libres del Sur y Partido Socialista Auténtico, no reúnen las condiciones técnicas para inscribir una alianza.



Tampoco la tienen los peronistas massistas que no volvieron al PJ, entre los que se cuenta el diputado provincial Alejandro Bahler, los concejales de Paraná Luis Toto Díaz y Silvina Fadel y el Nuevo Espacio de Emilio Martínez Garbino y Luis Leissa en Gualeguaychú.



No obstante, la posibilidad de anotar la alianza no estaba cerrada ayer, cuando se exploraba la posibilidad de acordar con la Confederación Vecinalista, un partido de distrito provincial que mantuvo a lo largo de los años el dirigente Alberto Olivetti.

Fuente: El Diario