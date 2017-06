"La situación de los caminos requiere un cambio urgente", expresan desde FARER

Tras reunirse en Villaguay el pasado viernes, dirigentes de las rurales de la provincia definieron que la situación vial será eje de los temas que FARER llevará a un próximo encuentro con el gobernador Gustavo Bordet. "No solo preocupa lo que sucede, sino que no se observa ningún cambio a futuro", dijo Raúl Boc hó, manifestando que "está demostrada la falta de operatividad para resolver problemas en cada departamento, ante el estado de los caminos de ripio y tierra".Desde FARER creen también que la declaración de una emergencia vial, "permitiría atender de otra manera la situación, generando herramientas y determinaciones como la subcontratación de terceros para mejoras, cuando la situación lo amerite".Por último Boc hó indicó que "se deben concentrar las acciones para encontrar una salida urgente, ya no podemos seguir lamentándonos, es hora de hechos concretos y estamos dispuestos a sumar nuestro trabajo desde lo gremial para que se genere un cambio de situación, recordando que el sector de la producción es además un buen contribuyente del estado entrerriano".