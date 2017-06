ATE adhiere al paro nacional de mañana y se movilizará en Paraná

Delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos se reunieron para definir las medidas a seguir luego de que la reunión paritaria prevista para la semana pasada se postergara para este jueves. Definieron la adhesión al paro nacional. En Paraná además movilizarán a la Secretaría de Trabajo de la provincia.



Así lo confirmó Francisco Garcilazo, secretario Adjunto de la entidad gremial. El dirigente especificó que en el marco de la medida de fuerza habrá diferentes modalidades acciones de acuerdo al área del Estado provincial. En la Secretaría de Trabajo habrá una radio abierta donde "se escucharán todas las voces" y en la que "se fortalecerá el reclamo de la convocatoria a paritaria".



Desde ATE repudiaron la decisión del gobierno de la provincia de suspender la reunión paritaria prevista para el 8 de junio, en la sede de la Secretaría de Trabajo y en ese marco informaron que este lunes evaluarían las acciones a seguir en una reunión del cuerpo de delegados.



Ayer se resolvió la adhesión al paro nacional previsto para este miércoles, "que involucra a todas las provincias y a Entre Ríos en particular en todo su territorio. La diferencia en Paraná es que se va a movilizar hacia la Secretaría de Trabajo, este miércoles a las 10, para fortalecer el reclamo del cumplimiento del llamado a paritaria que quedó para el jueves, a las 11", señaló a El Diario. "Un día antes ATE convoca a los delegados a manifestarse con la idea de fortalecer el ámbito paritario que el gobierno suspendió a causa de los hechos públicamente conocidos", sostuvo.



Garcilazo recordó que desde el gremio reclaman una recomposición salarial del 38% en el sector provincial y municipal. "En algunos lugares se ha logrado sobrepasar el 18%. Con la dilación que se viene dando, estamos en junio y el Gobierno no ha dado una propuesta que ayude al trabajador, estamos viendo que a fin de año se va a ser necesario volver a la negociación. Se nos dilató la paritaria que llega a esta situación con muchos desgastes".



El dirigente enfatizó: "Pedimos que se cumpla el llamado pero además que se discuta y haya una propuesta superadora y no se vuelva a reiterar el porcentaje lastimoso que el Gobierno ofreció a los trabajadores. Los delegados con mucha fortaleza expresaban el enojo que tienen y la necesidad de respuesta. Ante esto planteamos más organización y llegar a la paritaria con mucha fuerza para que el gobierno entienda que hay un gremio que respalda el reclamo y que la propuesta que han realizado no alcanza".



Además de reclamar por la continuidad de la paritaria general, desde ATE informaron que han podido avanzar en las paritarias sectoriales.

"Está pendiente una reunión por el Régimen Jurídico Básico que fue suspendida por el mismo hecho. Es una agenda muy cargada y esperamos como sindicato que el poder político entienda que necesitamos cambios de fondo y estamos abiertos a las propuestas, a las críticas", expresó.