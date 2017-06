Scioli: "Si no se da la unidad, iremos a la interna y San se acabó"

Así lo afirmaron fuentes partidarias a NA, luego del acto que

se celebró en la Sociedad de Socorros Mutuos de San Miguel y donde

la dirigencia local del peronismo selló un documento de unidad de

todos los sectores.

"Hay que poner límites al ajuste de este Gobierno, que trae

como consecuencia el sufrimiento de la gente. Nuestro espacio

tiene la responsabilidad de ser la alternativa para que los

trabajadores, los jubilados, los empresarios pymes, vayan en busca

de un voto en defensa propia", enfatizó el exgobernador.

Scioli indicó que "el voto es el instrumento claro y

contundente para decirle al Gobierno que así no se puede más" y

añadió que "hay gente que tenía esperanza y hoy tiene decepción,

tristeza y bronca".

"Es a esa gente a la que tenemos que defender. Esta elección es

la oportunidad de escuchar en las urnas la voz del pueblo. Eso es

lo que tenemos que representar para revertir esta situación"

precisó el exgobernador provincial.

Fuentes partidarias de primer nivel señalaron que el esquema

que prevalecía entrando al fin de semana era la presentación de la

expresidenta Cristina Kirchner como candidata a senadora por un

espacio que se llamaría "Frente Ciudadano para la Victoria" y

entregarle el PJ a Florencio Randazzo.

Esa alianza estaría compuesta por seis partidos de ADN

cristinista: Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella; Kolina, de

Alicia Kirchner; el Partido de la Victoria; el Partido Comunista;

el Frente Grande; y el Partido Solidario, de Carlos Heller.

Si esa opción prevalece, no habrá competencia interna en las

PASO y Randazzo se quedaría con el sello bonaerense del partido

fundado por Juan Domingo Perón, así como los fondos y los espacios

gratuitos asignados en los medios de comunicación.

Sin embargo, había otras variantes en danza: dirigentes de

sectores ultrakirchneristas preguntaban a los apoderados del PJ

por alternativas para excluir de la contienda a Randazzo, pero ese

camino sería judicializado con pocas posibilidades de éxito.

Otra posibilidad es, como cree el randazzismo, que la

exmandataria no sea candidata y por lo tanto que surja aquel

Frente Ciudadano con otro nombre como cabeza de lista (se llegó a

mencionar a Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Verónica Magario) o

que esa lista enfrente al exministro de Interior y Transporte.

Del acto en el que estuvo Scioli participaron los concejales

locales Juan José Castro y Bruno Baschetti, además de diputados

nacionales y provinciales, entre otros dirigentes.

Allí se firmó un documento en el que quedó expresada "la

necesidad de la unidad".

NA