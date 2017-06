Sonia Velázquez: "Conozco la realidad de los 65 hospitales de la provincia"

Este lunes, la nueva ministra de Salud, Sonia Velázquez, prestó juramento ante el gobernador Gustavo Bordet y una gran cantidad de presentes en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. La flamante funcionaria se comprometió a desempeñarse en el cargo que se le fue designado con "dignidad, compromiso y rectoría".En diálogo con el programaque se emite por, la ministra recordó que se dedicó "muchos años" de su quehacer laboral, "al componente de la salud materno, infanto - juvenil. El perfil lo marcó el Hospital San Roque, tanto en mi quehacer, como en mi especialidad. Cuando el actual gobernador fue ministro de Salud y Acción Social, en 2005, me convocó para la dirección del Salud materno, infanto - juvenil", dijo.Puso relevancia en que la red de salud de la provincia "es muy importante: 65 hospitales, 322 centros de salud, incluidos los de jurisdicción municipal, además de las redes con efectores privados y un vínculo mancomunado con el Iosper. La red tiene que estar a la altura de las circunstancias para brindar el nivel de cobertura que la salud de la población necesita".La flamante ministra de Salud contó que formó parte hasta hace dos meses de la gestión del doctor De la Rosa. "Le presenté la renuncia y me alejé de la gestión, por lineamientos y modalidades operativas en las que no estábamos coincidiendo", detalló.Consultada respecto a si habrá cambios en las direcciones de los hospitales, indicó "Nos vamos a tomar el tiempo necesario suficiente para analizar cada hospital, en cuanto a su desempeño. Conozco cada uno de los 65 hospitales, y estoy al tanto de lo que está pasando en relación a la situación diagnóstica de cada uno, sé cuáles son las debilidades y fortalezas de cada uno. Ya tenemos un panorama previo, el Gobernador lo tiene, sabe lo que está pasando en cada uno. Nos tomaremos un tiempo prudencial para avanzar en consecuencia"."Vamos a revisar el proceso, manteniendo el caudal posible de transparencia desde lo que significa todo proceso administrativo. Hay cuestiones que pueden ser centralizadas, como por ejemplo el de materiales descartables, que es común a todos, aunque no será así respecto a otros insumos que deben ser situados de acuerdo a la realidad de cada nosocomio o centro de salud, por la tasa de uso que tiene en función de la cobertura, el perfil epidemiológico que está teniendo. Todo esto requiere revisar procesos, instancias", aseveró Velázquez.La ministra Sonia Velázquez indicó que la licitación de 23 ambulancias para el sistema de salud continuará y algunas estarán destinadas al Sistema 107. "Hay una necesidad importante y por eso se concretará esta gestión", dijo.Se consideró una "militante activa del campo popular y social. Mi accionar siempre ha sido en la comunidad pero también en la institución. Tengo recorrido. Yo soy oriunda del Distrito Rural Crucecita Tercera, a 40 kilómetros de Nogoyá. Mi escuela rural fue mi primer eslabón".En ese sentido, indicó que "visitaré y recorreré todos los hospitales de la provincia. El gobernador nos pidió estar presentes en el ámbito donde se atiende la gente".Sobre su equipo de trabajo, comentó que "he tomado como decisión de hacer algunas modificaciones en el equipo que me acompaña. Si yo soy de carrera también corresponde que convoque a recursos humanos calificados que son de la estructura de línea del Ministerio de Salud. El gabinete, en su mayoría, estará conformado por recursos humanos de esa línea, además los conozco porque hemos compartido muchos años de trabajo"."Cada una de las situaciones será revisada. Vamos a ir visualizando hospital por hospital, pero con mucha templanza para no tomar decisiones que nos puedan hacer equivocar", señaló.Además, confirmó que "hay un alto porcentaje del recurso humano de salud que está en condición de suplente".Sobre los pedidos de Bordet, contó que "me pidió mucha responsabilidad, transparencia en el accionar, compromiso humano con el trabajo. Nos pidió trabajar mancomunadamente en el desarrollo social porque considera que la salud es un bien social para la comunidad. Esa fue la impronta fuerte y descentralizar la atención a la población, que podamos organizar de forma férrea el tema de las organizaciones de complejidad creciente".