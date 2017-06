Círculo Médico: En los próximos días citarían a declarar a los involucrados

Ex integrantes de la comisión directiva del Círculo Médico de Paraná fueron imputados por administración fraudulenta, a raíz de una serie de irregularidades, toma de créditos y desvío de fondos que derivaron en que la entidad, debiera presentarse en concurso preventivo de acreedores con deudas de unos 26 millones de pesos.



La imputación alcanza a los reconocidos médicos Justo José Uranga, Ignacio Martín Uranga, Raúl Francisco Rodríguez (ex presidentes del Círculo Médico), Carlos Otaño, Alejandro Karavokiris, Raúl Arturo Hetze, Ubaldo José Ibarzábal, Alberto Genaro Vilanova, Carlos Aníbal Berlo, ex integrantes de la comisión directiva; y al contador Lucio Figueroa.



La titular del Juzgado Civil y Comercial Número 9 de Paraná, María Gabriela Tepsich, donde se tramita el concurso preventivo del Círculo Médico de Paraná, emitió las resoluciones verificatorias de 407 deudas presentadas y excluyó a 350 profesionales afiliados que reclamaban unos 3,5 millones de pesos en concepto de honorarios.



Al respecto, la abogada Rosario Romero, indicó a Elonce TV que la investigación, a cargo de los fiscales Matilde Federik y Gervasio Labriola, está encaminada con perspectivas de que en los próximos días los posibles autores de las maniobras fraudulentas sean llamados a declarar.



"Es un elemento de defensa que ellos tienen para ir y dar todas las explicaciones del caso. Las autoridades del Círculo Médico están animadas por la única finalidad de esclarecer lo que pasó, de recuperar los fondos que fueron mal invertidos y que eran de los médicos de Paraná y por eso su batalla judicial, no tiene otro objetivo que no sea que se haga justicia", contó.



Se supo también que la Dra. Tepsich sí admitió acreencias reclamadas por prestamistas y mutuales. La decisión sorprendió en Tribunales y es objetada desde la entidad porque se esperaba que, por ser mayoría y por reunir el mayor capital de deudas, fueran los propios médicos los que manejaran el concurso, tal como lo establece la ley. La conducción actual de la entidad pedirá la nulidad de la resolución, tomada a horas de que la magistrada deje el cargo en el que ya hay designado otro juez.



Sobre ello, Romero comentó que "quien maneja los intereses del Círculo Médico hizo un cuestionamiento que creo que tiene mucha solidez y fundamento. Le pidió a la jueza que considere las cuestiones de prejudicialidad: hay una denuncia penal y hay determinados créditos tomados por las anteriores conducciones, que están cuestionados porque se usó un documento adulterado. Se le ha pedido oportunamente a la jueza que espere para determinar qué créditos verificaba y cuáles no. Es decir, debían resolverse algunas cuestiones en la situación de la causa penal antes de resolverse sobre créditos que se querían verificar". Elonce.com