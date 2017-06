"Si no hay generosidad, no habrá vocación de poder", dijo Rogel

El dirigente Fabián Rogel expresó su preocupación por la "enorme dispersión" que se observa en el radicalismo entrerriano. "Causa cierta tristeza y honda preocupación cuando no impera el sentido común en el marco de un partido que se encuentra en crisis", sostuvo el ex Diputado Nacional.



En este sentido, Rogel dijo "nadie es más que nadie a la hora de tener alguna aspiración de candidaturas en un partido político, lo que si debe tener un dirigente político es sentido de la oportunidad, y saber cuándo uno puede ser de mayor utilidad para el partido y cuándo debe colaborar con la causa de manera desinteresada".



"Todas las debilidades que hoy muestra hacia afuera el radicalismo no son producto de las ambiciones del PRO, son producto de nuestras ambiciones personales que no se saben declinar en favor de una idea común, que en este caso son el Radicalismo y Cambiemos", agregó.



"Si obramos con generosidad en esta coyuntura, estaríamos dando señales de que somos un partido que está dispuesto a trabajar para conseguir en el 2019 un gobierno alternativo al peronismo".



"La provincia de Entre Ríos necesita un recambio político, económico y social, y el pueblo se fijará en el radicalismo y en cambiemos si dejamos de dar el espectáculo de que exista una docena de candidatos donde pareciera ser que lo más importante son las ambiciones dirigenciales y no la construcción de poder para ser gobierno en Entre Ríos", dijo Rogel.



Finalmente, el ex legislador nacional dijo, "si obramos con generosidad y desprendimiento, en el 2019 seremos gobierno en Entre Ríos, le ofreceremos a los entrerrianos un gobierno que supere la mediocridad en la que se encuentra la provincia, y habrá lugar para que todos los dirigentes se realicen en ese proyecto. De lo contrario, nos iremos licuando en un partido de minoría que no le sirve al pueblo en sus ansias de transformación y de mejorar su calidad de vida".