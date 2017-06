El presidente Macri tomó juramento al canciller Jorge Faurie

Foto 1/2 Foto 2/2 La despedida a Susana Malcorra

El presidente Mauricio Macri sostuvo que con el ministro Jorge Faurie al frente de la Cancillería la Argentina continuará "profundizando su relación con el mundo" para "integrarse, animarse a competir y desarrollar todas sus potencialidades".



Afirmó que "en un mundo lleno de dudas y de conflictos la Argentina hoy se presenta como una oportunidad, pero lo importante es que dejemos de ser la oportunidad para ser la realidad".



Señaló que es tiempo de dejar de lado "los miedos y los prejuicios", de entender que "somos capaces de negociar en términos equitativos y que lo que aportamos lo podemos cosechar con creces".



El Jefe del Estado se pronunció en esos términos al hablar durante la ceremonia de juramento del nuevo ministro de Relaciones Exteriores y Culto, que se realizó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.



Macri destacó la trayectoria diplomática de Faurie y el apoyo que recibió de sus colegas al ser designado y remarcó que le espera una "tarea doble o triplemente compleja".



"No solo es reemplazar a una canciller como (Susana) Malcorra, sino que es en un momento muy especial de la Argentina, donde la novedad va pasando y cada vez nos van a demandar más hechos concretos", advirtió.



Mencionó entre los distintos desafíos que se avecinan en el campo de las relaciones exteriores el ingreso a la OCDE, la integración del Mercosur y la negociación con la Unión Europea.



El acto contó con la presencia de la vicepresidente Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el titular provisional del Senado, Federico Pinedo; el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y la canciller saliente, Susana Malcorra.



"Aislada del mundo la Argentina no va a poder realizar sus potencialidades y no va a lograr reducir la pobreza, que es mi principal objetivo como Presidente", afirmó el primer mandatario.



Macri manifestó también que la gestión cumplida por Malcorra significó "una experiencia maravillosa" y puso de relieve que la ex canciller continuará trabajando al servicio del Gobierno como titular del Consejo de Alto Nivel para el Análisis Global.



"La tarea ha sido realmente increíble y exitosa. En muy poco tiempo la Argentina ha logrado un nivel de visibilidad, de apoyo y de entusiasmo en el mundo único en la historia de nuestro país", señaló.