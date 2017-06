AGMER Paraná se movilizó hacia el CGE por errores en las liquidaciones

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

En la mañana de este martes, integrantes de AGMER Paraná se congregaron en la sede de calle Laprida y luego se movilizaron hacia el Consejo General de Educación para reclamar por las malas liquidaciones en los haberes.



"También nos movilizamos a la empresa Lemon Data que es a la que el Estado Provincial le ha entregado la liquidación de los salarios de los trabajadores de la educación y del Estado, a decir que de una vez por todas, esa empresa saque las manos de nuestros sueldos", dijo a Elonce TV Claudio Puntel, secretario general de AGMER Seccional Paraná.



En el CGE exigieron "que paguen a nuestros compañeros todo lo que se les adeuda: salario familiar desde el mes de febrero, malas liquidaciones desde noviembre y salarios de mayo que fueron mal liquidados, hay quienes no cobraron y a otros les depositaron apenas 3000 pesos. Exigimos que esto tenga una solución definitiva y no vuelva a ocurrir durante los próximos meses porque hemos trabajado y queremos cobrar lo que nos corresponde".



Por otra parte, Puntel contó que desde el gremio están movilizando un petitorio "para que la legislatura sancione con fuerza de ley la imposibilidad del Estado de privatizar o tercerizar un servicio fundamental como es la liquidación de los salarios de los trabajadores del Estado. Para nosotros es una cesión de derechos a empresas privadas y que además ha generado un tremendo negociado para empresas amigas de los gobiernos y para algunos funcionarios".



Consultado sobre si han tenido respuestas a los reclamos, expresó que "las excusas que se presentan no nos conforman, queremos soluciones. Esto se resolvería muy fácilmente si la liquidación de los salarios quedara en el Departamento de Liquidación del CGE como ha sido históricamente. No es que nunca hubo problemas, pero cuando hubo inconvenientes se resolvieron rápidamente".



Finalmente, Puntel remarcó que se exigió a las autoridades provinciales que disponga comedores escolares en las escuelas secundarias y que se aumenten las partidas de comedores y copa de leche y la cantidad de partidas. En las escuelas los pibes se están descomponiendo por el hambre y esto se agrava con el frío. Además es alarmante los datos que surgen de un relevamiento que estuvimos realizando y es que en las escuelas secundarias hay muchos casos de desnutrición, de bajo peso y baja talla; y un pibe con frío y con la panza vacía no tienen ganas de aprender". Elonce.com