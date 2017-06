La Juventud Radical de Paraná sostiene la candidatura de Lucía Varisco

Política La Juventud Radical propone a Lucía Varisco para integrar la lista de Cambiemos

"Se ha avasallado una decisión institucional del Congreso de la Juventud Radical". Con esa frase, la Juventud Radical de Paraná resume lo ocurrido este fin de semana, tras el encuentro mantenido el 3 de junio en la ciudad de Federal, donde se trabajó en la plataforma electoral del sector y se fijaron nombres para integrar la lista de Cambiemos.La Juventud Radical de Paraná dio a conocer un comunicado a través del cual se hizo un repaso de las acciones desarrolladas durante los últimos días y una reflexión sobre la reciente reunión de la Mesa del Congreso."El congreso partidario de Juventud Radical que se realizó en la ciudad de Federación aprobó la moción de disponer dos nombres de jóvenes que representen las ideas de la Unión Cívica Radical en el Congreso Nacional, entendiendo que está la posibilidad de que en nuestra provincia hayan PASO en Cambiemos. Por otro lado le dio la facultad a la Mesa del Congreso y a la orgánica de la Juventud Radical para recepcionar las candidaturas y elegir los dos candidatos", comenzó reseñando la JR de Paraná.Siguiendo con la reseña sostiene la JR-Paraná que "este sábado 10 de junio se reunió la Mesa del Congreso de Juventud Radical, junto a la orgánica de la JR para tomar la decisión final. En dicha reunión se dio a conocer que el único nombre que había sido presentado formalmente por nota adecuada a la institución partidaria fue el de Lucía Varisco, por otro lado, dos de los otros nombres decidieron bajarse voluntariamente, quedando así dispuestos los nombres de Lucía Varisco y el de Nerea Ahibe". "Lamentablemente una mala jugada de un grupo interno provincial avasalló no solo la decisión institucional del Congreso de Juventud, autoridad máxima dentro de nuestros órganos de gobierno partidario ya que se encuentra constituido por congresales de toda la provincia, decidiendo e imponiendo entre pocos que solo sea un nombre, sino que también eligieron el nombre de la precandidata que no había realizado una presentación formal al partido", indica la Juventud Radical de Paraná, y agrega que "por otro lado, otra de las cosas que se decidió fue que si hubiesen elecciones PASO quedara habilitado el otro nombre, por lo que la noticia que ha sacado este grupo interno, lejos de ser fehaciente, y lejos de pretender candidatear a una joven radical, pretende ensuciar por cuestiones personales a nuestra candidata"."Manifestamos que el nombre de Lucía Varisco, así como también la propuesta de plataforma va a seguir en pie hasta el 24 que se realizará el cierre de listas. Desde la Juventud Radical Paraná no daremos un paso al costado, creemos firmemente en la defensa plena de las instituciones tal como lo plantea desde sus comienzos Cambiemos, avalados por nuestra histórica institución, la decisión votada en honorable Congreso de la Juventud y las formalidades orgánicas, las cuales debemos respetar como representantes de nuestro centenario partido", remata el escrito de prensa.Por su parte, la concejal de Paraná e integrante de la Juventud Radical, Karina Llanes, reflexionó sobre lo ocurrido en cuanto a la precandidatura de Lucía Varisco. Al respecto dijo que "en principio, y adhiriendo plenamente al comunicado realizado por Juventud Radical Paraná, no puedo dejar pasar la trayectoria política de ella dentro de la UCR, donde milita desde hace muchos años, primero en Franja Morada y luego en la Juventud Radical" y recuerda que fue quien "armó nuestra hermosa JR Paraná allá por 2009 con sus 18 años, cuando muy pocos jóvenes se acercaban a nuestro partido"."Fuera de los cargos importantísimos que ha ocupado, entre ellos vicepresidenta primera de la JR Provincial en (2012-2014), dos veces consecutivas presidente electa unánimemente por la JR Paraná en los períodos 2014-2016 y actualmente 2016-2018, Delegada Nacional repitiendo ambos períodos y funcionaria fundamental actualmente dentro de la Municipalidad de Paraná, no tengo dudas de que su capacidad de conducción y gestión son fundamentales para el aporte a la lista de Cambiemos", agregó la edil capitalina.Llanes sostuvo que "a reconocida vocación política, perseverancia y humildad de Lucía nos ha marcado el camino a muchos jóvenes, quienes hemos podido encontrar junto a ella el camino para convertirnos actualmente en representantes sociales amparados en las ideas de nuestro centenario partido"."De más está decir que a muchos ciudadanos les consta que nada se le ha sido regalado, que lejos de ser una militante de oficina ha recorrido un largo camino de militancia y preparación para llevar adelante esta gran responsabilidad", agregó.Por último sostuvo que "en 2015 Lucía Varisco fue un artífice clave para el armado de Cambiemos estando en cada detalle. Siempre con la convicción de estar donde había que estar, siendo muy respetuosa de las decisiones y pensando en cada movimiento sin dejar nada librado al azar. No tengo ninguna duda en afirmar que Cambiemos sumaría con Lucía, una persona incondicional a su proyecto de gobierno".