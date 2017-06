Regulan actividad de artesanos y emprendedores: Deberán tener carné habilitante

Los concejales aprobaron una nueva norma para regular el funcionamiento de las ferias de artesanos y emprendedores. En este marco, se crea el "Registro Único de Emprendedores y Artesanos" con el objeto de nuclear y regular la actividad. Quienes cumplan con los requisitos para estar inscriptos poseerán un carnet de identificación.



El proyecto fue elaborado entre el concejal del Frente Renovador Luís Díaz y el secretario de Producción, Francisco Mathieu. El funcionario sostuvo que el objeto de la regulación es "incentivar y regular el desarrollo de las ferias de emprendedores y artesanos, generando e impulsando nuevos emprendimientos que permitan no solo el desarrollo económico sino también social, productivo y cultural" y agregó que "esta ordenanza no hace más que sintetizar el objetivo central de la Secretaría de Producción, Innovación y Empleo que viene trabajando en medidas a fines de lograr el crecimiento del sector, lo cual se ve reflejado claramente en el padrón que pasó de tener 100 emprendedores a registrar en la actualidad más de 500".



Mathieu destacó la colaboración de la edil de Cambiemos, María Marta Zuiani, en la promoción del proyecto. La votación tuvo lugar durante la última sesión del Concejo Deliberante, realizada el 7 de junio.



A partir de esta norma, la Secretaría de Producción tendrá la potestad de realizar visitas a los talleres en donde cada emprendedor o artesano lleve a cabo su producción, con fines de inspeccionar que sea propia, se adecue a la ordenanza y cumpla con las habilitaciones y certificados requeridos de acuerdo a lo declarado en el correspondiente empadronamiento.



Además se les exigirá a los artesanos y emprendedores la incorporación del logo de referencia "Viví Paraná", como identificación de la ciudad, pudiendo el mismo exhibirse en el producto, presentación y/o empaque. A su vez, se establecerá un canon que emprendedores y artesanos deberán abonar. Los fondos recaudados serán destinados a solventar parte de los gastos necesarios para el funcionamiento de las ferias.

En caso de incumplimiento de la norma, las sanciones quedarán a criterio de la Secretaría de Producción y podrán ser desde la suspensión parcial hasta la prohibición de participar en ferias o eventos.



Contexto



La evolución de la economía y de la actividad emprendedora y artesanal es lo que motivó la elaboración de la nueva regulación. En la ordenanza se indica que dichos rubros son fuentes de autoempleo y que están arraigados a la tradición y al patrimonio cultural e histórico.



A su vez, los concejales consideran que "es de suma importancia fomentar la modernización y reestructuración de la actividad empresarial y artesanal, mejorando sus condiciones de gestión, competitividad y rentabilidad en el mercado". Al respecto se busca la diversificación y la innovación productiva, propiciando el asociativismo y cooperativismo de los productores en la región. Al mismo tiempo, el propósito es fortalecer "el vínculo entre el municipio y los productores, brindando herramientas para el desarrollo de la actividad empresarial y artesanal".

La norma también declara "de interés" para el Municipio, la actividad artesanal y de emprendedores. También dispone que las ferias o exposiciones tendrán, como finalidad promover la exhibición con fines de promoción y venta de los bienes y servicios producidos exclusivamente por los emprendedores y artesanos locales.



Definiciones



La iniciativa define quiénes son "emprendedores" (personas que atentas a las oportunidades del entorno reúnen los recursos necesarios para poner en marcha una actividad económica), "emprendedores de la economía social" (quienes estén en situación de vulnerabilidad social y que se organicen en torno a la gestión del autoempleo); artesano (trabajador que ejercita su oficio por su cuenta y que elabora su mercadería fundamentalmente con las manos).



También qué es un emprendimiento (actividad productiva que persigue un fin económico, cultural o social que posea características innovadoras), una artesanía (toda actividad de creación, producción y transformación de bienes artísticos y de consumo no alimentarios) y una feria (evento en el que emprendedores y artesanos exponen su producción para promoción o comercialización). (EL DIARIO)