El Consejo de Emergencia Social se reunió en Concordia por la crecida del río

Sociedad Pronostican que el río Uruguay superará los 15 metros en Concordia

El gobernador Gustavo Bordet encabezó este sábado, en Concordia, la reunión del Consejo de Emergencia Social junto al intendente Enrique Cresto y presidente municipal de Salto, Andrés Lima. "El trabajo en equipo es la forma de lograr resultados que estamos obteniendo, de garantizar políticas comunes", dijo el mandatario.Subrayó que "desde el inicio de la gestión venimos articulando con el municipio, entonces en este caso resulto ya un protocolo más sencillo de aplicar y lo venimos llevando adelante para todo lo que implica la asistencia a las familias que están siendo evacuadas y autoevacuadas".Bordet señaló que "es importante remarcar que hoy el número de familias es sensiblemente inferior a otras oportunidades. De continuar con este proceso que venimos llevando delante de radicación de zonas inundables la intención es que cada vez esto tenga un menor impacto y en esto vamos a trabajar en forma mancomunada".El gobernador señaló que se seguirá trabajando en proyectos que "tengan que ver con estos temas de mitigar efectos que se producen por el cambio climático y también pensar en un futuro desarrollo en la región. Este conglomerado urbano entre Salto, Concordia y toda la región es muy importante y cuanto más se integre y haya más obras que faciliten esta integración sin lugar a dudas habrá más desarrollo y más empleo. Entonces en esto resulta claro el poder potenciar no sólo desde las palabras sino en la práctica estos proyectos que venimos llevando adelante".El intendente Cresto, precisó que los últimos partes de la CTM indican que "el río no crecerá más, va a quedar en la cota que está hoy que es 14,62. El lago quedó en 33 metros, lo que es una tranquilidad para muchísimas familias".Señaló que en la reunión "cada área realizó un informe, salud, desarrollo social, cantidad de centros de evacuados y no se tuvieron que ocupar las escuelas".Cresto resaltó que "hay un excelente trabajo coordinado entre municipio y provincia, creo que eso hace a que hoy estén las familias trasladadas en los centro de evacuados con todo lo que se necesita para que pasen este flagelo de la inundación lo mejor posible en una época difícil".Recordó los avances que se han tenido desde la inundación de 1983, o desde el 2000 que esta la defensa sur "como cada vez con la misma cota son muchos menos la cantidad de evacuados. Están reubicados y trasladados hasta cota 15 las familias en centro de evacuados y autoevacuados y tenemos 2000 personas cuando con esta misma cota se llegó a tener 10.000 en Concordia. Es un logro de un gran trabajo de muchos años, de políticas de fondo".Por su parte, el intendente de Salto, Andrés Lima, precisó que en la ciudad tiene 3000 evacuados y "estamos transitando un proceso similar al de Concordia en el sentido de buscar soluciones definitivas".En este sentido, dijo que el intendente Cresto en la reunión apuntaba "desde la última creciente al día de hoy se han construido más de 100 viviendas, en Salto hemos construido 66, con la altura del río Uruguay de 15 metros del lado uruguayo hace un año y medio".Lima apuntó que "en la creciente de 2015, teníamos más de 3500 personas desplazadas, es decir que a menor escala, pero venimos transitando el mismo proceso. Que en definitiva es lo que debemos hacer, buscar soluciones definitivas".Del encuentro participaron el presidente de CTM, Roberto Niez e integrantes de Hidrología del organismo; el diputado Joaquín Lamadrid; los ministros de Gobierno, Mauro Urribarri; de Planeamiento, Luis Benedetto y de Economía, Hugo Ballay; el secretario de Salud, Mario Imaz y el vice intendente, Armando Gay, entre otros.Además, participaron representantes de fuerzas armadas y de seguridad, e instituciones.En la oportunidad, el gobernador y los intendentes mantuvieron una reunión de trabajo donde trataron las obras binacionales, aeropuerto binacional, reactivación del puerto de Salto y el proyecto puente vecinal Concordia Salto.De esta reunión, participaron también los intendentes de la región, Fabián Cevey de Puerto Yeruá; Nicolás Pasarello de La Criolla; Edgardo Almada de Colonia Ayuí y de la junta de gobierno de Nueva Escocia, Jorge Irigoyen.