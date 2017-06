Jury a Rossi: Jurado de Enjuiciamiento espera la designación de dos miembros

El Jurado deberá tratar las recusaciones contra algunos de sus integrantes, planteadas por el magistrado denunciado.



En este momento, el Jurado de Enjuiciamiento se encuentra a la espera de la designación de dos representantes de la Cámara de Diputados, se informó a Elonce.com desde el área.



Recordemos que a Rossi se le achaca mal desempeño por una sentencia que firmó el 1º de julio de 2016 mediante la cual otorgó el beneficio de la libertad condicional a Sebastián Wagner. El 8 de abril último, exactamente dos meses atrás, fue encontrado el cuerpo sin vida de la estudiante Micaela García en un descampado de Gualeguay. En realidad, el femicidio había ocurrido una semana antes, el 1º de abril, y por ese hecho quedó seriamente complicado Wagner como principal acusado del crimen.



El 5 de este mes el fiscal Ignacio Telenta, de la Unidad Fiscal de Gualeguay, presentó al juez de Garantías Nº 2 de Gualeguay, Esteban Elal, el escrito de remisión a juicio de la causa en el que se investiga el "abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causae y femicidio", del que fuera víctima la jovenla madrugada del 1º de abril.



Micaela García, una joven estudiante del profesorado de Educación Física en la Univesridad Autónoma de Entre Ríos (Uader) en la sede Gualeguay, fue vista por última vez la madrugada del sábado 1º de abril a la salida de un boliche. Después, y durante una semana, su paradero fue una incógnita, hasta que fue detenido, en la provincia de Buenos Aires, a donde había escapado, Sebastián Wagner. Luego de su aprehensión, reveló el destino fatal de la chica.



De forma inmediata, el caso tuvo repercusión nacional, y ese mismo sábado 8 en que se conoció la noticia del femicidio de Micaela García, se organizaron marchas en todo el país, a la par que el nombre del juez Rossi alcanzó todos los titulares. Hasta el presidente Mauricio Macri se refirió al magistrado. "Los argentinos tenemos que indignarnos, entender que así no se puede seguir. Tenemos que entender que el sistema se equivocó o el juez Rossi no entendió la dimensión de su tarea. Pero este tipo de jueces no los podemos tener. No podemos tener un juez que cree que en la vida es opinable lo que uno puede hacer. Uno tiene que estar seguro de las decisiones que toma", dijo.



La causa judicial



La causa judicial por el femicidio de Micaela García fue elevada por la Unidad Fiscal de Gualeguay al juez de Garantías Santiago Elal con el pedido de remisión a juicio.



Se trata de la causa en el que se investiga el "abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causae y femicidio", del que fuera víctima la joven Micaela García, la madrugada del 1º de abril.

La causa está caratulada "Wagner Sebastián José Luis y Otros s/Homicidio Criminis Causa y Femicidio y otros", y en el escrito de elevación, el fiscal Ignacio Telenta da cuenta que ya recibió declaración a los imputados Sebastián José Luis Wagner, Néstor Roberto Pavón, José Fabián Ehcosor y a Gabriel Ignacio Otero y que además, cuenta con "elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación punible de los nombrados en orden al hecho que les fuera intimado".



Los hechos endilgados a Wagner, Pavón y Otero encuadran en los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por Alevosía, criminis causae (homicidio conexo con otro delito) y femicidio, dice el fiscal en su escrito.



En cuanto a las penas, la Fiscalía adelantó que para el caso de ser encontrados autores y responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causae y femicidio, a los imputados no les cabe otra pena que la de "prisión perpetua". En tanto, adelantó que para el caso de que Pavón y Ehcosor sean encontrados culpables de encubrimiento, solicitará una pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo.



La Justicia ya dispuso la continuidad de la prisión preventiva de Pavón y Ehcosor hasta el dictado de la sentencia, que cumplirán en unidades penales de la Provincia, medida que será controlable cada 30 días. Por su parte, Wagner continuará en prisión preventiva en la cárcel hasta el dictado de la sentencia.