Polémica por el "dietazo": Otro partido rechaza el aumento a legisladores

Política Los diputados se duplicaron los gastos de representación y tramos aéreos

Qué es el dietazo

Los diputados del Frente Cívico santiagueño rechazarán también, como anunciaron el Frente de Izquierda y el Frente Renovador, el aumento de gastos de representación y de valor de pasajes que autorizó la Cámara baja para engrosar los ingresos de los miembros del cuerpo, que elevaría a más de 125 mil pesos lo que reciben de bolsillo.El bloque santiagueño, integrado por seis diputados que responden a la gobernadora Claudia Ledesma Abdala, no acompañaron con su firma el expediente de aumento en las dietas impulsado por el bloque del oficialismo y otras fuerzas políticas, entre ellas el Frente para la Victoria-PJ.Los diputados que integran el bloque del Frente Cívico por Santiago son Cristian Oliva, Graciela Navarro, José Herrera, Norma Abdala de Matarazzo, Humberto Juárez y Mirta Pastoriza.El Frente de Izquierda, a través de Néstor Pitrola, fue el primero que salió a criticar el aumento de los gastos de representación y en concepto de pasajes, que experimentaron subas que alcanzan el 133,8 por ciento, apenas se conoció la medida.Después el bloque del massismo (Frente Renovador-UNA) hizo oficial su "rechazo al incremento" dispuesto por las autoridades de la Cámara por medio de una carta enviada al presidente del cuerpo, Emilio Monzó, con la firma de 32 diputados.En tanto, el bloque Cambiemos defendió, mediante Fernando Sánchez (CC), la resolución que actualiza los ingresos de los legisladores y explicó que se trata de "un mecanismo para transparentar los recursos públicos, no es un aumento de dieta".La Cámara de Diputados de la Nación armó un revuelo nacional esta semana al decidir aumentar el ítem de gastos de representación de $10.000 a $20.000 y el de pasaje aéreos y terrestres de $20.000 a $40.000, cuando la mayoría de los argentinos cobra menos de 10 mil pesos, un jubilado 6 mil y crece la cifra de niños pobres e indigentes.La izquierda se opuso de inmediato y lo denunció, como ha denunciado otros dietazos.El massismo, al ver la reacción de la gente, hizo lo propio.Cabe aclarar que con el aumento los pasajes que no son utilizados pueden ser canjeados por dinero, con lo que un legislador llegará a cobrar un 1000 por ciento más que un trabajador común.