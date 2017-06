Disturbios en el hospital: Dirigentes de UPCN cumplirán prisión domiciliaria

Política De la Rosa se presentó en la Justicia en medio de rumores de renuncia

En libertad pero con restricciones

Política Detienen al secretario adjunto de UPCN tras disturbios en hospital de Diamante

El origen del problema

En una audiencia realizada en la mañana de este viernes en los tribunales de la ciudad de Diamante, se impuso 15 días de prisión domiciliaria para tres dirigentes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) detenidos el miércoles en el hospital de Salud Mental de Diamante tras ocasionar disturbios y luego de una denuncia previa que había sido efectuada el pasado lunes por supuestos "aprietes" a la directora del nosocomio.Se trata del secretario adjunto de UPCN, miembro paritario y director del IOSPER, Fabián Monzón, José Zarza y Guillermo Barreira.En tanto, el juez Julián Vergara dispuso, que las dos mujeres demoradas recuperasen su libertad pero con serias restricciones de no poder ingresar a la ciudad de Diamante.El fiscal Gilbeto Robledo había solicitado la prisión preventiva para los cinco detenidos pero el defensor solicitó la domiciliaria a la que accedió el juez Vergara. La medida incluye a la secretaria gremial, Carina Domínguez y Zunilda Suárez.La causa sigue en ese Juzgado por el delito de coacción contra la directora del hospital, Noelia Trossero.El problema surgió días atrás cuando se comunicó a la enfermera Yanina Migueles, delegada gremial de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que se desempeñaba en el hospital como suplente desde 2013 que no se le renovaría en contrato.Cabe recordar que según la directora del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero, la disconformidad de los dirigentes de UPCN, que irrumpieron dos veces esta semana en el nosocomio, tiene su origen en la decisión de dejar sin efecto el contrato como "Suplente Extraordinaria" a la enfermera y delegada de UPCN, Yanina Migueles, "cuyo desempeño no era satisfactorio", señaló la directora.Además, recordó que "la semana pasada, la enfermera gremialista se negó a acatar una decisión del Equipo Interdisciplinario del Hospital, amparándose en sus supuestos fueros gremiales", explicó en una denuncia realizada por Trossero esta semana.