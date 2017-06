Entrerriano figura en lista de postulantes para Defensor del Pueblo de la Nación

Foto 1/2 Foto 2/2

José Carlos "Conde" Ramos fue propuesto por el senador nacional Fernando "Pino" Solanas a la Bicameral de la Defensoría del Pueblo, que ya recibió varias postulaciones y pareciera tener intenciones de avanzar en el proceso de designación del Defensor del Pueblo de la Nación, puesto que está vacante desde el 2009.



Cabe destacar que la Bicameral se constituyó el año pasado, tras un llamado de atención que hizo la Corte Suprema de Justicia para que se activen los mecanismos necesarios para regularizar el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.



En los fundamentos del proyecto presentado por Báez se destaca la trayectoria del "Conde" Ramos: "No hace falta ahondar mucho en la historia de José Carlos Ramos para concluir en que su candidatura como Defensor del Pueblo de la Nación es justa, y que sin lugar a dudas constituye una forma de honrar aquel cargo".



"Exdiputado de la Nación Argentina, en el periodo 1987-1991, Ramos se destacó como representante de Entre Ríos y como un defensor de los derechos humanos, y de los derechos de los trabajadores. Es conocido su compromiso con los valores de una patria justa, libre y soberana y con los principios del sistema democrático", agrega el diputado Báez.



"'El Conde', como se lo conoce, militó políticamente desde muy joven en la ciudad de Córdoba, donde realizó sus estudios universitarios, integrando el peronismo de base, y luego aquí, en Entre Ríos, desde la agrupación Mesas de Trabajo Peronistas, en el marco de la renovación peronista. También tiene en su haber el compromiso y la militancia en diversas organizaciones gremiales de nuestro país", destacó.



"Ya como diputado nacional expresó tempranamente su oposición a las políticas neoliberales que caracterizaron la década del 90, signadas por el ajuste presupuestario, el congelamiento de salarios, el vaciamiento y privatización de empresas públicas y el incremento de la deuda externa. En ese marco, Ramos integró el denominado 'grupo de los ocho', junto a destacados dirigentes como Germán Abdala y Darío Alessandro, entre otros", recordó Báez.



"Es también de destacar su compromiso con la vigencia de la democracia en la región latinoamericana. Es así como se conocen sus múltiples gestiones ante el gobierno del general Alfredo Stroessner, en Paraguay, y sus sucesivos viajes a ese país para exigir el cumplimiento de los tratados internacionales de Derechos Humanos", resaltó Báez.



También señaló que "el despacho de 'El Conde' en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se convertía en un punto de encuentro para los militantes sociales, dirigentes sindicales y políticos de ese país perseguidos por la dictadura, y en una sala de conferencias para dar a conocer a la opinión pública internacional lo que acontecía en el Paraguay".



"En su extensa militancia, José Carlos Ramos manifestó un profundo compromiso con la vigencia de los derechos humanos, promoviendo numerosas acciones en el más amplio sentido: desde el repudio al terrorismo de Estado que vivimos los argentinos entre 1976 y 1983, el proceso de memoria, verdad y justicia, hasta las condiciones de las personas en situación de encierro, ya en democracia. En ese marco, Ramos también motivó el imprescindible compromiso de las instituciones universitarias y de los intelectuales", agregó Báez.



"Por todo ello creemos que José Carlos Ramos reúne las condiciones de idoneidad y honorabilidad necesarias para ejercer un cargo de tal jerarquía como lo es el de Defensor del Pueblo de la Nación, conducente con una época en la que es necesario reafirmar los valores basales de nuestra democracia, y la defensa de los derechos del pueblo argentino, y por lo tanto de la Nación".



Consultado por esta Agencia, el defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, dijo que le gustaría que un entrerriano sea Defensor del Pueblo de la Nación, pero sostuvo: "Ni sabía que se iba a presentar Ramos, nunca nadie me llamó ni me consultó. Sé quién es, pero nunca hablé con él y desconozco qué visión tiene del trabajo que se podría hacer desde la Defensoría".



"Hubiese sido interesante poder sentarnos a dialogar y contarle el trabajo que hacemos los defensores", manifestó.



Luego informó que él, como parte de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, respalda la postulación de Alejandro Amor.



Sobre la posibilidad de que finalmente se pueda avanzar en la designación de un Defensor del Pueblo de la Nación, Garay consideró que "es una decisión política que tomarán los legisladores nacionales", pero avizoró que "teniendo en cuenta que en Diputados hay varios bloques y que es un año electoral, será difícil alcanzar consenso sobre un nombre".



"Ojalá se pueda avanzar porque la Defensoría de la Nación siente la ausencia de un defensor. Es un órgano netamente político que ahora está cumpliendo un rol meramente administrativo. Hay una persona de carrera que está a cargo y tiene toda la estructura armada, pero el órgano no puede tomar decisiones políticas".



Algunos de los postulados



A continuación, algunos de los postulados para estar al frente de la Defensoría del Pueblo de la Nación:



- Humberto Roggero (dirigente peronista, exdiputado nacional). Propuesto por los senadores Miguel Pichetto y Roberto Basualdo.



- José María Campagnoli (fiscal). Propuesto por la diputada Elisa Carrió.



- Héctor Polino (Consumidores Libres). Propuesto por la Mesa Nacional del Partido Socialista.



- Alejandro Amor (defensor del Pueblo de la Ciudad). Propuesto por el senador Rodolfo Urtubey.



- Susana Decibe (exministra de Educación). Propuesta por el senador Pedro Braillard Poccard.



- Manuel Garrido (exdiputado nacional, exfiscal anticorrupción). Propuesto por los diputados Margarita Stolbizer, Victoria Donda y Alejandro Grandinetti.



- Jorge Taiana (diputado del Parlasur, excanciller). Propuesto por los senadores Fernando "Pino" Solanas, Teresita Luna, Ruperto Godoy y Juan Manuel Irrazábal.



- Remo Carlotto (diputado nacional). Propuesto por los diputados Leonardo Grosso, Andrés Guzmán, Lucila De Ponti, Silvia Horne, Araceli Ferreyra y Carolina Gaillard.



- María José Lubertino (exlegisladora porteña y extitular del Inadi). Propuesta por la senadora Sigrid Kunath y Javier Hermo, dirigente del Frente Grande de la Ciudad.



- José "Conde" Ramos (exdiputado nacional). Propuesto por el senador Fernando "Pino" Solanas.



- Matías Tombolini (economista). Propuesto por el senador Omar Perotti.



- Alejandro Nató, fue Defensor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ahora es director del área de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo de la Nación. (APF)