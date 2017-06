De la Rosa se presentó en la Justicia en medio de rumores de renuncia

Sin sanción

Cuestionamiento a la directora

Rumores de renuncia

El ministro de Salud, Ariel de la Rosa, presentó en forma espontánea esta mañana un escrito ante la Fiscalía de Diamante para ponerse a disposición del doctor Gilberto Daniel Robledo, quien lleva adelante la causa que investiga lo ocurrido con dirigentes de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) en el Hospital Colonia de Salud Mental.", confirmó el ministro de Salud y agregó: "quedé a disposición de lo que requiera el Ministerio Público Fiscal como lo hacemos los hombres de bien, que no tenemos nada que ocultar. Mi único interés es que los hechos se esclarezcan"., porque quien da las altas y las bajas de las suplencias extraordinarias es el ministro. Este procedimiento, está previsto en el Decreto 3814", indicó De la Rosa. De todas formas, "desde la cartera sanitaria se interpuso un recurso de apelación jerárquica para resolverlo".El ministro también avaló que la funcionaria acudiera a la Justicia si fue agredida. "Todo hecho de violencia es repudiable. Cuando uno es violentado en la función pública no la pasa bien. Hace unos seis meses en una protesta sindical rompieron una puerta de la antesala de mi despacho y otros elementos y no fue un hecho feliz, no sólo para mí sino también para el personal que trabaja en la privada", resaltó el funcionario.En medio de rumores de renuncia, el ministro De la Rosa dijo sentirse respaldado por el gobernador Gustavo Bordet, no obstante también señaló queEn tanto, este jueves el director de Salud Mental y Adicciones, Carlos Berbara, concurrió al hospital de Diamante y mantuvo una reunión con Trossero, los trabajadores de la institución, autoridades de los hospitales Fidanza y San José, concejales de la localidad, y familiares de usuarios.