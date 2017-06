Quedaron sin cobertura médica 15.000 afiliados a PAMI en Gualeguaychú

Foto: Quedaron sin cobertura 15.000 afiliados a PAMI en Gualeguaychú Crédito: El Día

Hace poco más de un mes, el Consejo Municipal del Adulto Mayor (Camam) llevó a cabo un reclamo en la puerta del PAMI para evidenciar la situación por la que pasan sus afiliados y entregar un petitorio. Posteriormente, según contó el responsable del Área del Adulto Mayor, Víctor Hugo Lapido, se reunieron con las autoridades del Colegio Médico. Ayer, ambas partes brindaron una conferencia de prensa en la que anunciaron el fin de la cobertura en prácticas ambulatorias y médicos especialistas.



"En forma unilateral, PAMI decidió rescindir el convenio que teníamos distintos prestadores. Una vez disuelto, nos ofrecieron un nuevo convenio capitado (anteriormente, el convenio era por prestación: se le pagaba al profesional dependiendo de la cantidad de trabajo), por el que el PAMI destina una plata fija para cada localidad", explicó el presidente del Colegio Médico Emilio Bianchi, quien encabezó la conferencia junto a Víctor Hugo Lapido, del Área del Adulto Mayor.



Hasta el 1 de mayo, el Colegio Médico, por convenio, garantizaba la prestación en médicos especialistas y en las prácticas ambulatorias (los médicos de cabecera y la internación, que pertenece al segundo nivel del sistema de salud, es cubierta por los sanatorios). Pero al darse de baja el acuerdo 15 mil afiliados quedaron sin cobertura.



El problema es que -según expusieron los doctores presentes- en este grupo de prestaciones (especialistas y prácticas ambulatorias) "el Colegio Médico tenía un promedio de facturación mensual de 1 millón 400 mil pesos. Eso se redujo considerablemente y ahora la oferta es de 442 pesos", explicó Bianchi.



Si se considera que la media mensual cubierta por PAMI en este tipo de prestaciones es de 3 mil consultas. El médico especialistas (urólogo, ginecólogo, traumatólogo, etc.) recibiría por cada consulta ?según la oferta de la obra social y si sin resentir la cantidad de afiliados atendidos? la cifra de 24 pesos. Un número "irrisorio", más si se tiene en cuenta que en el marco del convenio anterior -que lejos estaba de conformar a los médicos- el valor percibido era cercano a los $180.

Tras una reunión ampliada entre los miembros del Colegio Médico, sucedida días atrás, los profesionales resolvieron no firmar este nuevo convenio. "No lo vamos a firmar porque no alcanza, es imposible cumplirlo, el Colegio Médico no va a adherir a ese convenio", dejó claro Bianchi. Para quien, "los sanatorios -que cubren médico de cabecera e internación- no van a sobrevivir a ese convenio, que plantea una reducción del 50% con respecto al anterior".



El día límite para adherir a la nueva propuesta del PAMI -que busca reducir el rojo de $900 millones mensuales- es el 20 de junio. Aunque el Colegio Médico adelantó que, al menos si la oferta no cambia, ese día tampoco cambiará absolutamente nada para los afiliados de Gualeguaychú: 15 mil adultos mayores seguirán sin cobertura, deberán volcarse al sector público o esperar a que algún sanatorio firme el nuevo convenio de PAMI.