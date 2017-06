Bullrich propone extender el registro de celulares a todo el Mercosur

"Esta reunión de fuerzas de seguridad es el ámbito adecuado para el intercambio de información, para el trabajo común, para el intercambio de experiencias", expresó Patricia Bullrich durante el encuentro, tras lo cual agregó que para poder combatir los delitos que trascienden las fronteras de cada país es necesario "intercambiar información en tiempo real y en el momento oportuno".La ministra propuso que se trate en la cumbre la extensión a todo el Mercosur del registro de celulares, un tema que está fuera de la agenda prevista para este encuentro y que el jefe de la Prefectura Naval, Eduardo René Scarzello, se comprometió a abordar en la próxima reunión.Bullrich se refirió al Registro de Identidad de Usuarios del Servicio de Comunicaciones Móviles creado el año pasado por el gobierno argentino con el objetivo de reducir el robo de celulares que promedia los 4.700 diarios.Mediante esta iniciativa, los prestadores del servicio de comunicaciones móviles deberán almacenar y sistematizar la información correspondiente al nombre, apellido, Documento Nacional de Identidad (DNI) y domicilio de los titulares del referido servicio.En otro orden, la ministra manifestó que América Latina tiene una de las tasas más altas de homicidios en el mundo, por lo que es necesario encarar acciones para bajarlas."Es un compromiso hacia nuestras sociedades cuidar las vidas de la gente. Hay que perseguir y encarcelar a las grandes bandas", expresó, tras lo cual citó como ejemplo para profundizar la cooperación entre países el robo de Prosegur en Paraguay, cometido, según dijo, por una banda integrada en parte por personas que supuestamente ingresaron a ese país desde Argentina.Por ese motivo, Bullrich pidió que en este encuentro se ponga énfasis en "delitos que cruzan las fronteras", como "armas, narcotráfico y trata".En tanto, el jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), comisario mayor Néstor Roncaglia, se refirió en otro de los puntos tratados en la cumbre a la lucha contra los delitos informáticos, "la realidad de estos días"."Radica la complicación en que son delitos globales que no sabemos dónde se inician ni dónde terminan", dijo el ex jefe de la División Drogas Peligrosas, quien agregó: "Se trata de delitos económicos; delitos para alimentar los bajos instintos; robo de información; atacar los archivos de personas, fuerzas, Estados".Al respecto, el comisario Victor Chanenko, titular de la División Cibercrimen de la PFA, sostuvo que "la criminalidad informática es uno de los desafíos actuales" ya que tiene como característica fundamental la trasnacionalidad.Según el jefe policial, entre los factores que colaboran a cometerse los delitos, destacó la "web profunda", en donde funciona el crimen organizado, tráfico de armas y trata de personas, entre otros.El primer grupo de modalidad delictiva son las cometidas mediante las Tecnología de Información y Comunicación (TIC), entre las que figuran el phising (suplantación de identidad), la "sextorsión", fraudes al e-commerce, pornografía infantil y ciberbulling.El segundo grupo es el de los delitos cibernéticos e informáticos propios, que es el que operan los hackers y crackers y el último el de TICS con fines terroristas.El comisario Chanenko explicó que la respuesta institucional de la PFA fue la creación de una estructura interna, el Departamento de Cibercrimen, y luego subunidades; como la sección inteligencia informática, que realiza ciberpatrullaje y la Unidad Móvil Informática Forense.En ese sentido, el comisario Roncaglia añadió que "la preocupación número uno de los ciento noventa países que integran interpol es el ciberdelito".Por último, el jefe de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), comandante general Gerardo José Otero, evidenció el problema de la ausencia de normas para enfrentar el ciberdelito."Debe haber cibersolidaridad entre quienes tengan responsabilidades, simplificar las tareas, no quedar atrás y dar respuesta", concluyó.La apertura de la XVIII reunión de jefes de policías y fuerzas de seguridad del Mercosur y asociados del Mercosur estuvo a cargo del jefe de la Prefectura Naval, quien manifestó: "Necesitamos conformar un bloque homogéneo para enfrentar delitos que trascienden la frontera""Hay que dar batalla a la delincuencia trasnacional. Como región debemos conformar un sólo bloque y alcanzar metas de cooperación regional", enfatizó Scarzello.De la apertura de la cumbre también participaron el director general de Seguridad Aeroportuaria Compleja, en representación de la PSA, Claudio Serrano, y el director nacional de Cooperación Regional e Internacional del ministerio de Seguridad de la Nación, Gastón Shulmeister.Ademas estuvieron presentes delegaciones de Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay y Colombia.El evento continuará mañana a las 9 en el Palacio San Martín, de la Ciudad de Buenos Aires, ya que este año la presidencia pro témpore del bloque le corresponde a la Argentina, motivo por el cual los encuentros se realizarán en el país.