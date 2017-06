Piden aumento salarial: Docentes universitarios recrudecerán medidas de fuerza

Los docentes universitarios entrerrianos decidieron recrudecer las medidas de fuerza, ante la falta de respuestas del Gobierno nacional en el marco de la paritaria salarial. La semana próxima habrá una Jornada Nacional de Protesta y una manifestación frente a la sede del ministerio de Educación de la Nación. De no haber avances, se plebiscitará el inicio del segundo cuatrimestre.



La decisión se tomó en un Plenario de Secretarios Generales de Conadu, a la que pertenece la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (Agdu).



Se definió que los días miércoles 14 y jueves 15 de junio se realizará una Jornada Nacional de Protesta, y ese jueves se llevará a cabo una acción en el Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación de la Nación, junto a Conadu Histórica, en el marco del aniversario de la Reforma Universitaria.



En tanto, en la semana del 19 al 22 de junio se hará un Plebiscito Universitario para definir el no inicio del segundo cuatrimestre; y el jueves 22 de junio habrá una Asamblea Simultánea Universitaria en todas las casas de estudio del país.



Además se resolvió realizar una Asamblea General de la Militancia Universitaria, junto a las federaciones estudiantiles, en la semana del 26 al 30 de junio.



Por último, en la semana del 10 al 14 de julio se desarrollará un Congreso Extraordinario de Conadu.



La secretaria general del Agdu, Patricia Riobó, acusó al Gobierno nacional y al ministro de Educación Esteban Bullrich, de "paralizar la paritaria y dilatar el conflicto, ya que sigue sin ofrecer una propuesta superadora". Recordó que el salario se mantiene congelado desde noviembre de 2016, lo que produjo una sensible pérdida del poder adquisitivo, supo AIM.



Consideró además que la política del Gobierno nacional es una estrategia de "destrucción de la universidad pública", que también incluye "el desfinanciamiento presupuestario y algunas propuestas preocupantes, como el "Plan Maestro", los consorcios universitarios, y programas de movilidad que equiparan la formación de las universidades públicas y las privadas", enumeró.



Reclamos



Los reclamos de los docentes universitarios incluyen paritarias libres y sin techo; regularización de los contratados y ad honorem; plena implementación del Convenio Colectivo de Trabajo; continuidad de los programas de capacitación docente gratuita y de las becas Profite; reestablecimiento de los programas socioeducativos; mayor presupuesto universitario; más presupuesto para ciencia y tecnología y el ingreso efectivo de los 500 trabajadores a Conicet".