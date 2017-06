La Provincia acordó financiamiento para emprendimientos turísticos

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Un total de 15 millones de pesos provenientes de la línea de créditos para reactivación productiva del Consejo Federal de Inversiones (CFI), y cuyas tasas de interés serán subsidiadas por el Ministerio de Turismo de la Nación y el gobierno provincial, llegan para el sector turístico de la provincia, según se acordó en el convenio firmado este jueves en Paraná por autoridades de las tres partes.



Además, el gobernador Gustavo Bordet junto a autoridades de Corrientes, Misiones y Santa Fe firmaron un acta compromiso para construir cinco terminales fluviales en la Hidrovía Paraná con el objetivo de fortalecer la actividad turística, promovidas por el CFI y financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



En el acto, que se desarrolló en el hotel Maran Suites & Towers, estuvieron presentes los gobernadores de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Misiones, Hugo Passalacqua, y en representación Miguel Lifschitz, de Santa Fe, el vicegobernador Carlos Fascendini, además de la ministra de Turismo de Corrientes, Inés Presman, como así también el ministro de Turismo de la Nación, José Santos, y el titular del CFI, Juan José Ciácera.

Al hablar en el acto, el gobernador Bordet dijo que "es motivo de una gran alegría poder compartir esta mañana muy alentadora para el futuro turístico de nuestras provincias.



Quienes nos criamos a la vera de un río, como en mi caso, la verdad que no imaginamos cómo sería vivir en un lugar que no tenga un río al lado. Quienes tenemos esta fortuna de estar al lado del río sabemos todo lo que significa en términos de calidad de vida, una porque el principal alimento que consumimos es el agua; pero también por todo lo que representa el hecho de la habitualidad de compartir junto al río las cosas cotidianas de la vida".



"Sin dudas eso constituye una gran potencialidad para poder ser explotadas turísticamente, por eso agradezco al ministro de Turismo la iniciativa de poder receptar las inquietudes que habíamos planteado de explorar con más profundidad un segmento del turismo que es el fluvial; hacer amigable al turista que nos visita en nuestra provincias con el río", agregó.



Hizo notar que "nuestras provincias tienen una diversidad turística muy importante. Tenemos turismo de playas, termal, de convenciones, y poder desarrollar el turismo fluvial de manera sistemática, organizada, habilitando puertos de esta características, como el de La Paz, que es un lugar maravilloso de Entre Ríos, da esa posibilidad de que quien viene a visitarnos tenga la oportunidad de recorrer el río, de realizar la pesca deportiva, responsable, que es la pesca con devolución para preservar la especie; de ver la naturaleza y comprometernos con su cuidados, porque es la fuente que durante tantos años ha servido a distintas civilizaciones".



Explicó Bordet que la firma del convenio "no es solamente una propuesta turística más, sino que representa mucho para nuestra provincia". En ese sentido indicó que "es también trabajo efectivo para poder generar empleo en un sector, como el de servicios, que es el que más empleo genera en relación al monto de la inversión, y que además es amigable con el ambiente y puede coexistir perfectamente".



Destacó asimismo la firma del convenio con el Ministerio de Turismo de la Nación y con el Consejo Federal de Inversiones para poder subsidiar la tasa para emprendimientos turísticos en la provincia y apuntó: "Hacerlo en este momento es importante porque otra vez tenemos problemas de crecidas en el río Uruguay y el Paraná, y esto es anticiparnos a esta problemática".



Se refirió luego al desequilibrio ecológico existente, apuntó que el cambio climático hace a la recurrencia de la crecida de los ríos y manifestó: "Tenemos que convivir con eso, así como los ríos nos dan tanta alegría, por ahí nos traen sinsabores. Pero la culpa no es del río, la culpa es de nosotros que no cuidamos los recurso lo suficientemente bien para que el río esté en el cauce que debe estar".



Tras ello indicó: "Tenemos que trabajar en obras de contención y de erradicación de asentamiento precarios, pero también tenemos que trabajar para que quienes sufren efectos negativos económicos que produce una crecida, porque se caen las reservas turistas y se desalientan a veces las inversiones, puedan encontrar un incentivo a través de esta línea de crédito con tasas muy bajas y convenientes que ponen en beneficio a los emprendedores para que puedan seguir confiando en nuestra provincia y no se desalienten de la actividad que con tanta nobleza llevan adelante y que se sigan generando tantas fuentes de trabajo como lo hace el turismo".



Por último, Bordet y agradeció al CFI "por estar apoyando permanentemente este tipo de iniciativas y logrando articular acciones", a los ministros y a todos los presentes en el acto y aseguró que "si todos hacemos lo que nos corresponde sin dudas vamos a tener el desarrollo turístico que necesitamos y las fuentes de trabajo que nuestros vecinos nos están requiriendo".



Lo convenido



Al referirse al convenio tripartito, entre la provincia de Entre Ríos, el CFI y el Ministerio de Turismo de la Nación, Ciácera dijo que "está direccionado al turismo entrerriano, en el cual el CFI aporta 15 millones en el marco de línea de créditos para pequeñas y medianas empresas; la Nación subsidia la tasa y también se suma el aporte que hace la provincia, lo que hace más atractiva esta línea de crédito".



Estos créditos serán para financiar a emprendedores turísticos y a micro, pequeños y medianos empresarios, con el objeto de mejorar la competitividad de la oferta turística e integrar a los actores locales a la cadena de valor del sector.



Así los créditos de hasta 150.000 pesos podrán disponer de 5 puntos de subsidios a cargo del Ministerio de Turismo, lo que implica una tasa resultante del 2 por ciento, en tanto que los créditos mayores a 150.000 pesos y hasta 2,5 millones de pesos serán subsidiados por la provincia en 1, 2 o 3 puntos y el Ministerio de Turismo el doble, por lo cual la tasa quedaría entre el 5 y el 11 por ciento.



Al mencionar el otro convenio firmado este jueves, el titular del CFI dijo que "es para desarrollar los proyectos ejecutivos de terminales fluviales de manera que puedan ser licitados y construidos. Son cinco terminales fluviales sobre el río Paraná para incentivar lo que es turismo náutico. Para ello, el CFI aporta la suma 3 millones de pesos, y una vez que los proyectos ejecutivos estén terminado, que creemos que será en diciembre, la provincia y Nación realizarán la licitación correspondiente para su construcción". Se instalarán cinco estaciones fluviales con destino turístico: una en La Paz, provincia de Entre Ríos, una en Misiones, una en Corrientes y dos en Santa Fe". El objetivo es fortalecer la actividad turística, mejorando la prestación de los servicios para la operación de cruceros fluviales con servicio a bordo y la inversión será superior a los 60 millones de pesos, contando para ello con financiación del BID.



Otros oradores



En tanto, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, sostuvo que "la explotación del turismo naútico viene a darle un modo positivo a nuestros ríos" y consideró que "durante mucho tiempo se desaprovechó la oportunidad de hacer turismo con esas aguas".



"El turismo significa trabajo para muchas personas, y esto viene a ayudarnos en algo que los misioneros hemos desestimado: el río. Por lo cual, lo que se está haciendo es muy fuerte. Hoy estamos poniendo en modo positivo el agua y estamos recuperando años de desperdicio de agua. El tema turismo ha sido olvido y estas recuperación del turismo como fuente de trabajo, es una solución muy fuerte. Vine con expectativa y me voy con muchísima alegría", concluyó.



Por su parte, el vicegobernador de Santa Fe, Carlos Fascendini, dijo que "este es un hecho trascendente e histórico; estamos revalorizando el río Paraná, esta gran riqueza que tenemos y que no está suficientemente explotada en ningún sentido, no solamente el turístico, sino también en lo que significa tener un río como este".



"El turismo siempre fue una cuestión bastante alejada para Santa Fe, no se le ha prestado mucha atención, pero el turismo es realmente una fuente de producción inimaginable. Creo que esto viene a llenar ese vacío. Estas estaciones fluviales creo que van a llenar la necesidad, van a dar una apertura a muchísimas actividades que hoy tal vez no podemos imaginar, porque esto va a tener un efecto multiplicador", subrayó.



Apoyo al sector turístico entrerriano



El Ministerio de Turismo de la nación y el gobierno provincial firmaron un acta compromiso para financiar nueve proyectos turístico a través del Plan Nacional de Infraestructura Turística 2017 por un monto total de 2,5 millones de pesos. Están dirigidos a: reparación del complejo sanitario turístico Valle La Ensenada de Diamante; obra muelle y bajada mecánica para pequeñas embarcaciones en Santa Elena; refuncionalización del molino harinero de Villa del Rosario; equipamiento para fiestas populares de Lucas González; puesta en valor del museo histórico de Villaguay; señalética turística en Gualeguay; remodelación y ampliación del museo Regional Alicia González Castrillón, primera etapa, de La Paz; sendero del camino de la Vaca, primera etapa de Valle María; y finalización del grupo sanitario en Curtiembre.



Estuvieron presentes además en el acto, ministros de los gobiernos de Entre Ríos, Misiones y Corrientes; legisladores provinciales; representantes de la Cámara Entrerriana de Turismo y la Federación Hotelera Gastronómica; y trabajadores del sector hotelero gastronómico.