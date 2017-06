Tecnópolis Federal quedó oficialmente inaugurada

Con la presencia del titular de los Medios Públicos de la Nación, Hernán Lombardi; el Minsitro del Interior, Rogelio Frigerio; el gobernador Gustavo Bordet y el intendente de Paraná, Sergio Varisco; y el intendente de Santa Fe, José Corral, entre otras autoridades nacionales, provinciales y municipales quedó oficialmente inaugurada Tecnópolis Federal en la capital entrerriana.Mediante el acto, que tuvo lugar en la zona del Puerto Nuevo de Paraná, se concretó la inauguración oficial de la exposición que organiza el gobierno nacional junto a la provincia y el municipio, y que se desarrolla en forma simultánea en Paraná y Santa Fe.Estuvieron también el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la Nación, Hernán Lombardi, y el intendente de Santa Fe, José Corral, junto a los ministros, legisladores y funcionarios provinciales y nacionales, entre otras autoridades."Es una inmensa alegría para los entrerrianos recibir la muestra de Tecnópolis porque, más allá de lo que intrínsicamente significa la feria, implica sumergirnos al mundo apasionante de la innovación, la ciencia y de la tecnología. Significa que miles de chicos de nuestras escuelas entrerrianas verán los contenidos aúlicos que tienen en sus materias diarias", expresó Bordet al hacer uso de la palabra en el acto.Dijo que "esto dispara la maravillosa aventura del conocimiento. Entusiasma, genera potencialidades en nuestros niños. Es una oportunidad magnífica que tenemos todos los entrerrianos. Los niños y los que nos somos tan niños también para disfrutar esta muestra federal".Agradeció al gobierno nacional, "fundamentalmente al ministro de Cultura, por haber tenido la deferencia de elegir las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, integradas más que nunca por este túnel que también forma parte de la innovación" de hace 50 años y con el "esfuerzo de las dos provincias". Hizo mención a puente anunciado desde el gobierno nacional "para unir las dos provincias, las dos ciudades"."Agradezco el hecho de poder estar aquí esta mañana en Paraná que nos llena de esperanza y nos alienta a seguir trabajando e ir encontrando objetivos comunes porque de ahí nacerá el progreso, el desarrollo, la generación de empleo y el gran futuro para nuestra patria, provincia y ciudades", concluyó.Después habló Varisco que comenzó su discurso con una especial mención de agradecimiento "para tres personas: Mauricio Macri, Rogelio Frigerio y Hernán Lombardi porque ellos hicieron posible esto". "Yo digo que esto se emparenta en dos cosas con el espíritu del presidente Macri: por un lado, el sentido federal que eligió el gobierno; y, por el otro, porque está pensado para las familias más humildes y vulnerables que no han tenido el acceso a la ciencia y la tecnología". El presidente municipal comparó la decisión de federalizar tecnópolis con la Reforma Universitaria del 18."Será un evento extraordinario, que tiene dos sentidos: uno el federal no es necesario ir a Buenos Aires para verla y el sentido social para aquellos chicos que no tienen la posibilidad de acceder a bienes culturales", dijo el Intendente a. Y destacó que Tecnópolis "junta a un Gobernador peronista, uno socialista, a dos intendentes de Cambiemos y más allá de las elecciones vamos a seguir trabajando en conjunto con respeto y colaborando entre nosotros, porque en definitiva gobernar es pensar en la gente".Por su parte, Frigerio dijo que "cuando tomamos la decisión de hacer alguna política pública que tenga impacto en alguna provincia o en algún municipio jamás, en ningún momento, nos fijamos en el color de la camiseta partidaria que tiene el que circunstancialmente gobierna una provincia o un municipio. Y esto es una prueba de eso porque estamos trayendo Tecnópolis a dos provincias y ciudades de signos políticos distintos".Y agregó: "Damos una muestra más de aquello que le apasiona al presidente que es el trabajo en equipo, quizás es más difícil y demanda más energía pero es la única manera que tenemos los argentinos de concretar lo que nos proponemos"."No hay forma de resolver los problemas concretos de la gente si no es trabajando en equipo, deponiendo los intereses personales, partidarios y anteponiendo los intereses de la gente. Así estaremos a la altura de lo que demanda la gente", afirmó Frigerio.En tanto, el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, sostuvo que se encaró este desafío de Tecnópolis Federal en dos lugares en forma simultánea para llegar a más gente. "Si algo está bien hecho hay que mejorarlo, no destruirlo sino intentar superarlo y trabajar en equipo. Hoy eso es mérito de ambas provincias y ambas ciudades capitales. El trabajo en equipo siempre lleva a un resultado mejor", concluyó Lombardi.Tecnólopis Federal permanecerá en la capital de la provincia por tres semanas y se podrá visitar en Puerto Nuevo todos los días hasta el 24 de junio. Se podrá ir de 9 a 19 entre el lunes y jueves. En tanto, el viernes de 9 a 21, mientras que sábados, domingo y feriados funcionará de 14 a 21. Es un espectáculo para toda la familia, con entrada libre y gratuita.La muestra Tierra de Dinos está emplazada en el Puerto Nuevo de Paraná, y está compuesta de ejemplares pertenecientes a los períodos Triásico, cómo el Staurikosaurus, Eoraptor y el Ischisaurus; del período Jurásico como el Patagosaurus, Scelidosaurus y el Piatnizkusaurus, y del Cretácico, como el TiranosaurusRex, el Triceratops, y el Yutirannus, entre muchos otros que vivieron durante la era Mesozoica, durante 160 millones de años. En tanto, en Sala Mayo, se encuentran las muestras de Matemáticas, Física y Robótica.Durante las tres semanas, habrá recitales gratis, muestras culturales y muchas actividades para que el público pueda disfrutar.