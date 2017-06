Procuradora pedirá que los gremialistas de UPCN sigan con "prisión preventiva"

Tras la denuncia

La procuradora Adjunta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Cecilia Goyeneche, adelantó que mañana viernes se realizará la indagatoria de los gremialistas de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) detenidos en el Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante por el delito de coacción" contra la directora del nosocomio y en esa instancia se solicitará "la continuidad de la prisión preventiva", dijo según publicaAdemás, informó que "se está evaluando hasta dónde llegan las responsabilidades y las imputaciones" pero consideró que "es probable que la imputación llegue al ministro (de Salud, Ariel) De la Rosa". Puntualizó que el delito de coacción agravada "tiene una pena de 5 a 10 años de prisión cuando las coacciones tienen por fin obtener una medida concreta de un organismo público".Goyeneche recordó que en esta causa "interviene la Fiscalía de Diamante a cargo del doctor (Gilberto) Robledo; se trató en primer término de un hecho de coacciones denunciado el lunes"."Efectivamente esto pasó ayer donde unas personas volvieron a presentarse en la dirección del hospital para tratar de obtener la medida, esto es un hecho delictivo porque por vía de amenazas y uso de fuerzas se pretendía que la directora realice un acto de su cargo y por eso se decidió la detención en un hecho en flagrancia", puntualizó.En ese marco, adelantó que "mañana (por el viernes) se los va a indagar y se solicitará la continuidad de la prisión preventiva" y agregó que "siguen incomunicados por decisión del fiscal de Diamante", pero estimó que la incomunicación "será hasta la indagatoria". Aclaró que al tratarse de "un hecho en flagrancia se solicita indagatoria por vía de audiencia con el juez y en esa instancia se solicita la continuidad de la detención en la prisión preventiva".Informó que continúan detenidos en la Jefatura Departamental de Diamante y aunque admitió que no conoce el lugar, aclaró que "es habitual que los detenidos de Diamante sean alojados allí, es una suerte de Alcaidía de la localidad, y tiene dispositivos con camas para mantener los detenidos"."A las 13 horas aproximadamente se produjo la detención pero desconozco en que momento habían llegado al hospital, y la policía estuvo presente y también el fiscal se hizo presente en el hospital para proceder a la detención", especificó.Puntualizó que si bien habían sucedido hechos similares días antes, ", y allí es donde se produce esta situación contra la directora y ella realiza la denuncia, ante los funcionarios policiales que estaban en el hospital y se desenlaza la detención".Adelantó también que "la pretensión es que mantengan las detenciones y que se disponga la prisión preventiva, pero obviamente si el juez decidiera otra cosa veremos las medidas alternativas", como podría ser una restricción. "Nuestra intención es que estas personas que no", dijo Goyeneche.Afirmó que el secretario general del sindicato y diputado provincial, José Ángel Allende no se comunicó con ella, pero sostuvo queConsultada por la pena que podría corresponder, Goyeneche explicó que "en el delito de coacción hay que estudiar bien las características del caso y cómo se califica, esto es un concurso entre coacciones y atentado a la autoridad,"."Tiene una pena bastante alta y por eso también se va a fundar en esto el pedido de prisión preventiva", explicitó.Sobre el agravante que podría ser el cargo que el detenido Fabián Monzón tiene en el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) indicó que "todo se analizará el día del debate oral" pero "obviamente las responsabilidades institucionales".Goyeneche sostuvo también que ""Por las características del hecho, es probable que la imputación llegue hasta allí", concluyó en declaraciones a