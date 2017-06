Jerarquizados del municipio de Paraná retoman las protestas

Los empleados jerarquizados de la Municipalidad de Paraná retomarán hoy las protestas ante la falta de avances en las negociaciones salariales. La determinación se tomó luego de que las autoridades faltasen este miércoles a una reunión en la Secretaría de Trabajo: "Continuaremos con las medidas hasta tanto el Ejecutivo nos convoque", informó a el secretario general de la Asociación del Personal Superior (APS), Pedro Acosta.



"No se presentó el Ejecutivo, ni siquiera avisó, por lo cual hicimos el acta en la Secretaría de Trabajo y anunciamos que arrancaríamos con medidas de fuerza que veníamos realizando hasta la primera audiencia que hubo en la misma cartera", indicó Acosta a APF.



En este sentido, agregó que la protesta consistirá en retención de servicios y estado de asamblea desde este jueves. "Ya avisamos que continuaremos con las medidas hasta tanto el Ejecutivo nos convoque", lamentó.



El dirigente señaló que pidió explicaciones de por qué las autoridades se "ensañaron" con el gremio. "No cumplen con ninguno de los pedidos que realizamos, pero sí con los demás gremios. Lo tomamos como una discriminación. Este jueves nos reuniremos con nuestros abogados para evaluar los pasos a seguir, si hacemos alguna presentación en la Justicia, porque la verdad es que esto llama la atención y preocupa mucho", aseguró.



Acosta recordó que la última propuesta en mayo fue de aumentar el uno por ciento a un adicional, el Nº 679, un reclamo que data del 2016. Mientras tanto, el Ejecutivo se comprometió a mejorar la oferta, pero no fue así. "Nos pidieron la semana pasada un cuarto intermedio, cosa que aceptamos, más allá de que se le reclamó a Trabajo el hecho de que no deberían haber aceptado ese pedido porque fue sobre la hora", apuntó.



"No pierdo las esperanzas de que en el día de hoy tengamos algún llamado, podamos reunirnos y avanzar sobre esta negociación", finalizó Acosta.