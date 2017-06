Dos meses después del crimen de Micaela, hay pocos avances jury al juez Rossi

El Jurado de Enjuiciamiento que debe analizar los siete pedidos de jury al juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Alfredo Rossi, puso un freno en el avance de la investigación y desde el 18 de mayo, cuando se reunió por última vez, no ha vuelto a convocar a un plenario.



A Rossi se le achaca mal desempeño por una sentencia que firmó el 1º de julio de 2016 mediante la cual otorgó el beneficio de la libertad condicional a Sebastián Wagner. El 8 de abril último, exactamente dos meses atrás, fue encontrado el cuerpo sin vida de la estudiante Micaela García en un descampado de Gualeguay. En realidad, el femicidio había ocurrido una semana antes, el 1º de abril, y por ese hecho quedó seriamente complicado Wagner como principal acusado del crimen.



El 5 de este mes el fiscal Ignacio Telenta, de la Unidad Fiscal de Gualeguay, presentó al juez de Garantías Nº 2 de Gualeguay, Esteban Elal, el escrito de remisión a juicio de la causa en el que se investiga el "abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causae y femicidio", del que fuera víctima la jovenla madrugada del 1º de abril.



Micaela García, una joven estudiante del profesorado de Educación Física en la Univesridad Autónoma de Entre Ríos (Uader) en la sede Gualeguay, fue vista por última vez la madrugada del sábado 1º de abril a la salida de un boliche. Después, y durante una semana, su paradero fue una incógnita, hasta que fue detenido, en la provincia de Buenos Aires, a donde había escapado, Sebastián Wagner. Luego de su aprehensión, reveló el destino fatal de la chica.



De forma inmediata, el caso tuvo repercusión nacional, y ese mismo sábado 8 en que se conoció la noticia del femicidio de Micaela García, se organizaron marchas en todo el país, a la par que el nombre del juez Rossi alcanzó todos los titulares. Hasta el presidente Mauricio Macri se refirió al magistrado. "Los argentinos tenemos que indignarnos, entender que así no se puede seguir. Tenemos que entender que el sistema se equivocó o el juez Rossi no entendió la dimensión de su tarea. Pero este tipo de jueces no los podemos tener. No podemos tener un juez que cree que en la vida es opinable lo que uno puede hacer. Uno tiene que estar seguro de las decisiones que toma", dijo.



El mismo sábado 8 el senador Nicolás Mattiauda (Cambiemos) presentó el primero de los ocho pedidos de jury contra el magistrado. Le achacaron al juez "mal desempeño" al haber dispuesto la libertad de Wagner, a quien se sindica como el responsable del femicidio de la joven estudiante.



El 1° de julio de 2016, Rossi firmó un fallo en la causa "Wagner Sebastián José Luis. Ejecución de pena" en la que dispuso "otorgar a partir de la fecha la libertad condicional" a Sebastián Wagner , quien hasta entonces estaba alojado en la Unidad Penal Nº 9 Granja Penal Colonia El Potrero, de Gualeguaychú, cumpliendo una pena de 9 años de prisión por dos hechos de violación. La pena impuesta se cumplía recién el 16 de julio de 2018, dos años después.



La última presentación, a finales de mayo, fue el pedido de jury a Rossi formulado por la Asamblea Participativa de Mujeres de Paraná. Pero ya para entonces la conformación original del Jurado de Enjuiciamiento fue desmembrada por las recusaciones a cinco de sus miembros formuladas por los defensores del magistrado, Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen.



Sin reunión

Desde que se presentó el primer pedido de enjuiciamiento, el Jurado se ha reunido sólo dos veces: el 18 de abril y el 8 de mayo. Y no ha podido avanzar en el análisis de los planteos contra el juez Rossi por cuanto cinco miembros fueron recusados por haber hecho manifestaciones públicas sobre el caso.



Fueron recusados el presidente, el diputado Diego Lara, como miembro titular, y su par Rosario Romero, suplente, ambos del Frente para la Victoria (FPV); también los representantes del Senado, Ángel Giano (FPV) y Roque Ferrari (Cambiemos). Y el miembro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón.



Todos ya han sido reemplazados, pero la nueva composición del Jurado de Enjuiciamiento no ha mantenido todavía ninguna reunión.

Así, el Jurado, luego de las recusaciones, quedó compuesto del siguiente modo: Daniel Carubia (STJ), presidente; y lo integran además, Bernardo Salduna y Susana Medina de Rizzo (STJ); por el Senado: Lucas Larrarte (FPV) y Daniel Olano (FPV); por la Cámara de Diputados, Daniel Koch (Frente Renovador) y Esteban Vitor (Cambiemos); y por el Colegio de Abogados de Entre Ríos: Jorge Campos, y Roberto Behéran (titulares). Y Jorge Ricardo Moreira Ghiglione y Héctor Fidel Rodríguez (suplentes).



Esa nueva conformación, sin embargo, de momento no se ha reunido para analizar el primer tema de agenda: qué hacer con las recusaciones, y definir si las acepta o las rechaza. Desde el 8 de mayo el Jurado de Enjuiciamiento no se reúne.



Después de que se definan las recusaciones, en el Jurado deberán avanzar en el análisis de cada una de las ocho presentaciones que hay: del senador Nicolás Mattiauda (Cambiemos), de la Red de Alerta; la formulada por el senador por el departamento La Paz Aldo Ballestena (FPV); la presentada por el bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV), que contó con la adhesión de 200 firmas; la que firmaron los bloques de diputados y de senadores de Cambiemos, con el acompañamiento de la firma del intendente de Gualeguay, Federico Bogdan, y del senador nacional Alfredo de Angeli; y el promovido por la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra). La séptima corresponde a los diputados María Elena Tassistro (del bloque Frente Renovador-Unión Popular) y Ricardo Troncoso (del bloque unipersonal Recuperación Radical). El último pedido de jury es el de la Asamblea Participativa de Mujeres.



Pero nadie tiene en claro cuándo ocurrirá la próxima reunión del Jurado de Enjuiciamiento, presidido ahora, tras la recusación del diputado Lara, por el vocal del STJ, Daniel Carubia.



La causa judicial

La causa judicial por el femicidio de Micaela García fue elevada por la Unidad Fiscal de Gualeguay al juez de Garantías Santiago Elal con el pedido de remisión a juicio.



Se trata de la causa en el que se investiga el "abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causae y femicidio", del que fuera víctima la joven Micaela García, la madrugada del 1º de abril.

La causa está caratulada "Wagner Sebastián José Luis y Otros s/Homicidio Criminis Causa y Femicidio y otros", y en el escrito de elevación, el fiscal Ignacio Telenta da cuenta que ya recibió declaración a los imputados Sebastián José Luis Wagner, Néstor Roberto Pavón, José Fabián Ehcosor y a Gabriel Ignacio Otero y que además, cuenta con "elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación punible de los nombrados en orden al hecho que les fuera intimado".



Los hechos endilgados a Wagner, Pavón y Otero encuadran en los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por Alevosía, criminis causae (homicidio conexo con otro delito) y femicidio, dice el fiscal en su escrito.

En cuanto a las penas, la Fiscalía adelantó que para el caso de ser encontrados autores y responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causae y femicidio, a los imputados no les cabe otra pena que la de "prisión perpetua". En tanto, adelantó que para el caso de que Pavón y Ehcosor sean encontrados culpables de encubrimiento, solicitará una pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo.



La Justicia ya dispuso la continuidad de la prisión preventiva de Pavón y Ehcosor hasta el dictado de la sentencia, que cumplirán en unidades penales de la Provincia, medida que será controlable cada 30 días. Por su parte, Wagner continuará en prisión preventiva en la cárcel hasta el dictado de la sentencia.

