Directora de nosocomio de Diamante: "Tengo todo un hospital apoyándome"

Cinco integrantes de UPCN fueron detenidos luego de que increparan e insultaran a Noelia Trossero, directora del hospital de Diamante. "Vamos a seguir hasta que el hospital esté tranquilo y sin este patoterismo", había dicho la profesional.Según indicaron fuentes policiales,Reclamaban, según dijo, "haber dejado sin efecto el contrato extraordinario de una enfermera (Yanina Migueles). Lo fundamentamos y mandamos al Ministerio, para dar esa baja".", relató la directora del Hospital Colonia de Diamante.Mencionó que se tomó la decisión del cambio de sala, porque "en la que estaba desde hace quince días, no realizaba ningún tipo de actividad, con todo lo que esto involucra".Además, Trossero destacó que "según un decreto de 2016, para ser delegado gremial, el trabajador debe tener un año en planta permanente. Migueles tiene una suplencia extraordinaria; no sé cómo el Ministerio de Trabajo lo ha aprobado". Enseguida indicó que en el nosocomio no se le reclamaba por esta situación, y que lo que se le pedía, era que "cumpliera con su función como enfermera"."Tengo todo un hospital apoyándome, pidiendo que se haga justicia", puso relevancia Trossero. Además hizo hincapié en que los delegados gremiales de UPCN que están detenidos "y que han realizado problemas, son de Paraná, no conocen bien cómo es el manejo interno del hospital".Relató que Migueles "tiene cortada su suplencia extraordinaria. El ministro hoy me mandó un fax, con algunas irregularidades, porque estaba sin el sello del ministro y demás; allí se decía que se la debía restituir a sus funciones (a Migueles). Pedí al ministro que me lo envíe con las cuestiones que faltan. Si es orden del Ministro, yo voy a acatar la decisión que él me dé".Al mismo tiempo, la directora aseveró que