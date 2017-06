"Basta de esta patota", pidió directora del hospital Colonia de Diamante

Política Detienen al secretario adjunto de UPCN tras disturbios en hospital de Diamante

En la tarde de este miércoles, cinco dirigentes de UPCN, entre ellos Carina Domínguez (secretario gremial) y Fabián Monzón (secretario adjunto), fueron detenidos luego de una intempestiva irrupción en el hospital Colonia de Diamante y agredieran a su directora Noelia Trossero.En relación a la detención de los sindicalistas, el fiscal Gilberto Robledo, explicó que "se trató de un hecho delictivo y se dispuso la detención. Ya había una denuncia y esto se agrega y hay que continuar el trámite judicial". Y agregó que "van a quedar alojados en la Jefatura Departamental" hasta que se realicen las imputaciones."Vinieron a imponer la reincorporación de la agente Migueles, algo que ya estaba tratado, resuelto y que es de público conocimiento", mencionó.En tal sentido, explicó que en horas de la mañana se recibió un fax del Departamento Jurídico del Ministerio de Salud, "que no tenía la legalidad correspondiente y el grupo que se acercó hoy vino con el objetivo de hacerlo cumplir como una ley".La directora del hospital de salud mental de Diamante, Noelia Trossero habló luego de la tensa situación que se vivió en la tarde de este miércoles, la cual se sumó a otros hechos de "aprietes" de parte de integrantes de UPCN."La idea es que en el hospital se trabaje tranquilo. Basta de esta patota", dijo la profesional entre lágrimas.Sobre el fax recibido y que ordenaba la reincorporación de Migueles, explicó que el papel estaba firmado por el Ministro de Salud, Ariel de la Rosa, "pero no tenía ningún sello. Por eso optamos por esperar el original y si la orden del ministro es reincorporar a la compañera con todos los imprevistos que ha tenido y demás, lo íbamos a hacer sin ningún problema, porque las órdenes hay que acatarlas, pero las cosas tienen que ser como corresponde, que el Ministro mande el informe como corresponde. Él es mi superior y yo tengo que respetarlo, así como pretendo que él me respete a mí", aseveró.Por otra parte, Trossero confirmó que días pasados mantuvo una comunicación con el Ministro "donde me dijo que no avalaba mi decisión y que no estaba de acuerdo, como yo tampoco estoy de acuerdo con la forma en que él maneja las cosas"."Yo no vengo del palo de los gremialistas y por eso defiendo a los empleados y a los usuarios del hospital de salud mental", agregó la directora del nosocomio.Además recordó que desde hace un tiempo vienen sufriendo "aprietes de la gente de UPCN. Los trabajadores se sienten avasallados, no solo yo, el empleado viene, marca el dedo, cumple su función y ellos entran y salen como si fueran dueños del hospital".Finalmente, Trossero negó que esté pensando en renunciar a la dirección del nosocomio. "Estoy acá dando pelea y vamos a seguir hasta que el hospital esté tranquilo y sin este patoterismo. La idea es que estemos tranquilos y que se pueda trabajar; ahora si el gremio defiende lo indefendible y defiende a aquel empleado que viene y toma mate", reflexionó.