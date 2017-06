El Concejo sancionó la modificación a la ordenanza de Comunidades Vecinales

La misma fue impulsada por iniciativa de los ediles María Marta Zuiani, Carlos González y Juan Enrique Ríos. La reforma introducida está vinculada al mecanismo de elección de sus autoridades que, según manifestó Zuiani, "en la práctica incumplía con lo prescripto con la ordenanza 8311".



"Esta norma decía una cosa y en la práctica se hacía otra, entonces lo que estamos haciendo es reformando su artículo 27 para que se dé la posibilidad de elecciones de acuerdo a la normativa que corresponde", sostuvo la edila.



Añadió que la modificación aprobada reviste importancia "porque en realidad las elecciones de autoridades en las vecinales estaban suspendidas, en razón que no se podía dar cumplimiento a lo prescripto por la ordenanza N° 8311, que establecía que estas se debían realizar con un padrón, de acuerdo a las últimas modificaciones de la Justicia Electoral, lo que era de imposible cumplimiento".



Explicó que, con el proyecto aprobado este miércoles, "lo que hacemos es poner en práctica lo que se venía dando de acuerdo a los usos y costumbres".



El artículo reformado determina que en las elecciones de las vecinales se confeccionará un padrón electoral en el mismo acto comicial, con registro de las personas que concurran a la votación, dejando constancia de nombre completo, apellido, domicilio real y número de D.N.I., debiendo con posterioridad a la emisión del sufragio firmar el padrón. Éste será realizado por los fiscales de mesa, con el control de los apoderados de lista.



En el acto eleccionario se le permitirá emitir el voto al vecino que conforme a la constancia de su documento posea domicilio real dentro de la jurisdicción vecinal.



Al vecino que acredite fehacientemente, presentando constancia de un servicio (de electricidad, gas natural u otro similar), con domicilio efectivo en jurisdicción de la vecinal y que a la fecha no haya realizado el cambio del mismo.



Todo comerciante o profesional que tenga su comercio u oficina dentro de la vecinal deberá certificar éste con un impuesto o servicio a su nombre, con una antigüedad mínima de seis meses.



La ordenanza sancionada declara la necesidad de dictar una nueva normativa que regule el funcionamiento de las comunidades vecinales en la ciudad de Paraná para que presenten sus propuestas de reforma a través de la Dirección de Comisiones Vecinales, las que serán posteriormente evaluadas por una comisión constituida en el ámbito del Concejo Deliberante.



Luego se realizarán audiencias para conformar con las vecinales el proyecto definitivo que ingresará al cuerpo legislativo para su tratamiento, creando una Comisión Especial para su estudio y posterior modificación, la que estará integrada por un representante de cada bloque parlamentario, de la Dirección de Comunidades Vecinales y de la Secretaría Legal y Técnica Municipal.



Voz y Opinión Ciudadana



En el espacio del Instituto de Voz y Opinión Ciudadana expusieron sobre el proyecto "Aulas Verdes", Juan Manuel Pauletti y Paula Armándola, integrantes de la Fundación "Puente a la Vida".



En la oportunidad, expresaron: "El aludido proyecto representa un reconocimiento de nuestra geografía natural, de nuestros cursos de agua, para el goce de este bien común por parte de las generaciones presentes y futuras".



Indicaron que el mismo ha venido siendo consensuado con diversas áreas del gobierno municipal, colegios y vecinos, y que se trata de un trabajo iniciado hace cinco años, con la limpieza del arroyo "La Santiagueña".



"Este proyecto luego se convirtió en una propuesta socioeducativa de cambio de paradigma de la ciudad que queremos, a partir de su geografía compuesta por arroyos y barrancas", añadieron.



Los ambientalistas puntualizaron que la propuesta fue receptada positivamente por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, que dictó un decreto creando el Comité de Cuenca del Arroyo "La Santiagueña", siendo el primer municipio de la provincia que le da carácter institucional a una cuestión de tanta trascendencia para la preservación del Medio Ambiente.



Añadieron que con esta exposición se proponían acercar la iniciativa al Concejo Deliberante de Paraná para que dicho cuerpo legislativo plasme el tema mediante una ordenanza y quede definido así como una política institucional del municipio.



"Convocamos a los integrantes de este Concejo Deliberante a que se sumen a esta idea, a este sueño, para que los paranaenses podamos gozar de los beneficios de nuestros bienes comunes", expresaron.



Finalmente reflexionaron: "Hoy vemos que nuestros arroyos están convertidos en basurales o se entuban. Uno es un arroyo enfermo y el otro un arroyo muerto. Nosotros queremos arroyos vivos".



Venta de terrenos fiscales del municipio



El proyecto, autoría de la concejal Elsa Salazar, mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo a transferir en venta aquellos inmuebles fiscales del dominio privado de la Municipalidad de Paraná a los ocupantes de los mismos que acrediten un posesión precaria demostrable de cinco años como mínimo, y que no se encuentren destinados al cumplimiento de fines públicos, pasó a tratamiento del Concejo Deliberante para la próxima sesión ordinaria del cuerpo.



Consejo Municipal de Tránsito y Transporte



La iniciativa impulsada por el edil Juan Enrique Ríos, creando el Consejo Municipal de Tránsito y Transporte, fue girada nuevamente a Comisión.



Día del Periodista



La legislatura local aprobó sendos proyectos de Ordenanza mediante los cuales se reconoció a dos periodistas de esta capital. Por el primero de ellos se declaró "Ciudadana Destacada" de la ciudad de Paraná a Evangelina Ramallo, "por su labor y compromiso en el ejercicio del periodismo".



Mediante el segundo se declaró "Ciudadano Ilustre" de la ciudad Paraná a Alfredo Belotti, "por su labor, trayectoria y compromiso con el ejercicio del periodismo y la comunicación social".