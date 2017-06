El gobierno presentó la nueva página web y app para teléfonos móviles

Foto 1/2 Foto 2/2

Además, dijo que un espacio de Casa de Gobierno será recuperado y transformado en el Salón de los Periodistas Entrerrianos. Fue durante un desayuno realizado este miércoles para homenajear a los trabajadores de prensa.



Tras felicitar a los periodistas entrerrianos reunidos en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el gobernador Gustavo Bordet expresó su gratificación por compartir la mañana con los trabajadores de prensa.



"Queríamos rendir un humilde y sencillo homenaje a todos los trabajadores de prensa con quienes compartimos cotidianamente distintas acciones y eventos. Y que de algún modo sirva también esta oportunidad para afianzar conceptos que tenemos en la gestión y también de lo que representa para la provincia de Entre Ríos el ejercicio con total y absoluta libertad para los trabajadores de prensa en nuestra provincia", indicó Bordet.



Por otra parte, Bordet sostuvo que "la página presentada, las apps para telefonía celular y móviles no lo hacemos como un elemento de propaganda de gobierno, sino como un elemento donde se puede tomar la información para llegar cualquier ciudadano y medios", remarcó



Y luego adelantó que "en dos o tres semanas se tendrá habilitado en la planta baja de Casa de Gobierno el Salón de los Periodistas Entrerrianos. Desde que se inició la gestión se trabaja en recuperar muchos espacios de este edificio que es histórico. Nuestra idea es que se pueda utilizar en usos comunes", detalló.



Recordó el espacio recuperado para hacer el Museo Bicentenario, la oficina convertida en el Salón de las Mujeres Entrerrianas y la recuperación de otras para que sea el Salón de los Periodistas Entrerrianos.



El gobernador explicó que "el Salón tendrá varios objetivos. El primero es homenajear a los periodistas que en Entre Ríos han dejado su legado y su trayectoria, pero también un espacio para que pueda ser utilizado por cualquier medio de prensa que tiene coberturas habituales en Casa de Gobierno. Tendrán un espacio físico y los medios tecnológicos para que cualquier trabajador de prensa pueda transmitir la información en forma automática, sobre todo aquellos que vienen de otras localidades de la provincia", adelantó.



Dijo luego que desde su gestión "valoramos mucho el trabajo de comunciación que cada uno de ustedes realiza en los distintos medios que les toca desempeñarse y lo hacemos desde el conocimiento fehaciente para poder llegar a la comunidad, en lo que es la información, la divulgación y, fundamentalmente, lo que es el esclarecimiento. En esto nosotros tenemos una valoración muy positiva", afirmó el mandatario.



Además, aseguró que su gestión "se ha caracterizado desde le primer momento por la tolerancia, por trabajar con el disenso y garantizar estrictamente la libertad de prensa".



"No hemos tenido en nuestra gestión ningún episodio que vulnere la posibilidad de que algún periodista o trabajador de prensa pueda ver cercenado su legítimo derecho a la opinión".



Bordet reconoció que "aceptamos las críticas porque muchas veces nos obligan a corregir errores y, de hecho, cuando hemos tenido que reconocer que tomamos el camino equivocado no hemos tenido problema en aceptarlo porque a veces un llamado de atención a tiempo es muy bueno para poder orientar una acción de gobierno hacia el sentido que queremos darle y hacia dónde queremos llegar".



Por otro lado, también sostuvo que se continúa "trabajando en nuestra provincia para mejorar las condiciones de transparencia e información pública". Y mencionó que organismos importantes como el Ipec, que tiene total independencia en las organizaciones gubernamentales, sean nacionales, provinciales o municipales, "ha puesto a la provincia en el segundo lugar en transparencia presupuestaria".



Y afirmó: "Esto significa también información puesta en nuestras redes para que cualquier ciudadano o periodista pueda tomar de allí la información necesaria para poder realizar cualquier análisis de la situación en que la provincia está. Nos importa, y mucho, trabajar con estas normas de calidad que permitan la accesibilidad a los actos y acciones de gobierno".



Por otro lado, el mandatario que sostuvo que "es una oportunidad para redoblar los votos de trabajo irrestricto en cuanto a las garantías de la transparencia", y recordó que en la Argentina, desde la fundación de la Gaceta en época colonial, se atravesó distintas situaciones, algunos de cercenamiento de las libertades de prensa, e indicó que con el advenimiento de la democracia en 1983 se tuvo progresivamente más libertad de prensa y expresión.



"En ese camino nuestra gestión se inscribe, pero hay decir que no siempre en estos últimos 30 años ha sido en caminos ascendetes, también hubo hechos graves que repudiamos permanentemente y que han marcado a fuego la intolerancia. Hacemos voto para poder seguir trabajando para que haya plena libertad de difusión, expresión y, en definitiva, para que la tarea que tenemos como gobierno y el trabajo que tienen cada uno de ustedes de difusión, pueda confluir en un objetivo común que es trabajar con el bienestar de los ciudadanos de esta provincia y tener entre todos lo que nos merecemos", concluyó.