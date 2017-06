Bordet y la paritaria: "Vamos a mejorar sustancialmente la propuesta salarial"

Funcionarios del Gobierno y gremios estatales se reúnen este jueves, para discutir salarios. La nueva reunión se llevará a cabo a partir de las 17 en la Secretaría de Trabajo, luego de que los sindicatos de ATE y UPCN rechazaran la propuesta salarial que se componía de 21 por ciento de aumento salarial en cuatro tramos.

El gobernador Gustavo Bordet dialogó esta mañana con los medios de prensa y afirmó que habrá una "propuesta superadora".



"Vamos a mejorar sustancialmente la propuesta salarial y esperemos que sea bien valorada por los gremios de la administración pública entrerriana", dijo el primer mandatario entrerriano al ser consultado por Elonce TV en referencia a la nueva reunión paritaria que se llevará a cabo mañana.

Además, Bordet explicó que "estamos haciendo un esfuerzo importantísimo para mejorar el salario de los trabajadores entrerrianos", remarcó y agregó que "no obstante ello, quiero recordar que el 15 de febrero me comprometí ante la Asamblea Legislativa, a que ningún trabajador de la administración pública de la provincia, gane por debajo de los índices inflacionarios establecidos para el presente año", resaltó en diálogo con Elonce TV.



Asimismo, reiteró a modo de reiterar el compromiso con los trabajadores que "de hecho, mientras negociábamos los salarios, cuando la inflación superó el 6 por ciento y llegó al 9%, automáticamente, otorgamos el 3 por ciento de aumento porque no queremos que se deteriore el poder adquisitivo del salario del trabajador público entrerriano", concluyó el Gobernador Bordet. Elonce.com