Santa Fe propone la construcción de un canal navegable multipropósito

Foto: Ilustrativa

Un proyecto ideado por un ex jefe comunal de Santa Fe, propone construir un canal navegable multipropósito desde las sierras de Córdoba hasta el río Salado en la provincia de Buenos Aires lo que "solucionaría la crisis hídrica de la Pampa Húmeda, y desarrollaría la región centro del país".



El autor de la inédita iniciativa denominada ´El Gran Canal o Nuevo Río Salado del Sur´, que ya fue puesto a consideración del gobierno nacional, es el ex jefe comunal del pueblo santafesino de Aarón Castellanos, Eduardo Salleras.



El ex funcionario, un estudioso de la hidrología en la zona, estuvo ocho años al frente de esa comuna del sur de Santa Fe, castigada por inundaciones y crecidas de la laguna La Picasa. Hace 15 años advirtió sobre las graves consecuencias futuras si no se hacían las obras y drenajes pertinentes.



"Las obras se hicieron, sí, pero se hicieron mal, y si hace 15 años era un problema grave, hoy estamos en situación de catástrofe", manifestó a Télam.



Salleras ideó el canal navegable multipropósito, que a su juicio, "sería la forma más inteligente de usar el recurso agua y resolver los excedentes hídricos de la Pampa Húmeda".



Explicó que "corta en forma transversal todos los aportes de agua del Río V y del piedemonte de los Comechingones. Parte desde las sierras de Córdoba, pero podría nacer en Villa Mercedes, San Luis -aclaró- y extenderse hasta el Río Salado (Buenos Aires)".



Esa proyectada hidrovía de más de mil kilómetros de largo, tendría entre 30 y 50 metros de ancho y una profundidad de 4 metros, por donde podrían navegar barcos de 84 metros de eslora y 11 metros de manga, con una capacidad de carga de 45 camiones de cereal cada uno", precisó.



Según Salleras, entre los beneficios que reportaría la obra del canal, figuran el "saneamiento de más de 6 millones de hectáreas en la llanura pampeana, y el desarrollo productivo, económico y social de tierras marginales y marginadas de la región central del país".



Para el ex intendente la crisis hídrica que atraviesa la laguna La Picasa "es un invento de Santa Fe, ya que ni siquiera figuraba en los libros como cuenca en el año 1992. El que lleva la laguna a sus actuales 550 mil hectáreas es Santa Fe; no es ni Córdoba, ni Buenos Aires".



"Casi no se veía la laguna, tenía unos bañados alrededor que podrían sumar hasta llegando a Rufino, cerca de 10 mil hectáreas", estimó el ex funcionario.



Recordó que cuando inició su gestión en Aarón Castellanos, La Picasa "apenas tendría 4 mil hectáreas de superficie y ya estaba grande", y que ninguna autoridad le supo decir donde terminaba la cuenca.