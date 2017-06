Los diputados se duplicaron los gastos de representación y tramos aéreos

El presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, oficializó este martes, a través de una resolución, el aumento en los gastos de representación y tramos aéreos y terrestres de los diputados, con acuerdo de la mayoría de los bloques.



Con la flamante resolución, que contó con el apoyo de todos los bloques excepto el Frente Renovador, el GEN y la izquierda, los gastos de representación -uno de los ítems extra de la dieta de los diputados, que no se actualizaba desde 2011- pasaron de 10 mil a 20 mil pesos por única vez, ya que a partir del próximo año ese monto se actualizará de acuerdo al índice de inflación del INDEC.



Según publicó El Parlamentario, se actualizaron los tramos aéreos y terrestres, tomando como parámetro un pasaje Buenos Aires-Córdoba: es decir que el monto canjeable por un tramo aéreo pasará de $ 670 a $ 1350, y por un tramo terrestre, de $ 295 a $ 650.



Por la suma de los 20 tramos aéreos y los 20 tramos terrestres que reciben los diputados por mes tendrían garantizado de un monto canjeable de alrededor de $ 40.000, si es que deciden no utilizarlos.



Además de los tramos y los gastos de representación, los diputados cobran un plus por desarraigo, a partir de una distancia de 100 kilómetros, que consiste en un porcentaje de la dieta, hoy traducido en alrededor de $ 18.000.



La dieta, en tanto, se ajusta de acuerdo a las paritarias de los empleados legislativos, que este año arrojaron un aumento del 10%.