Proponen "terminar con la contratación de familiares en el Estado entrerriano"

El diputado Esteban Vitor (Cambiemos) propuso, a través de un proyecto de ley, prohibir la designación en el Estado entrerriano de personas que mantengan alguna relación de parentesco por consanguinidad o adopción, en línea recta (ascendiente o descendiente) en cualquier grado y en línea colateral hasta el cuarto grado; del cónyuge o conviviente; y de aquellas con las que se mantuviere parentesco por afinidad en igual medida y grado que el previsto en el inciso como los parientes por consanguinidad del conviviente en idéntica medida y grado.



La medida deberán implementarla las autoridades de nombramiento de agentes públicos de cada uno de los poderes de la provincia, así como también de los entes descentralizados y empresas y sociedades en las que el Estado Provincial sea parte.



Así, Vitor aspira a que en Entre Ríos "se destierre el nepotismo como práctica estatal, exigiendo que los procesos de selección y designación de personas para ocupar empleos públicos respondan a criterios de idoneidad, garantizando a todas las personas que aspiren a ocupar un cargo público la oportunidad de competir en igualdad de condiciones".



La iniciativa del diputado macrista exceptúa de la prohibición de ser designados, a aquellos casos en los que la contratación sea producto o el resultado de procesos concursales de selección de personal o cuando se trate de funcionarios públicos fuera de escalafón.



"La prohibición aplica también, con igual extensión y alcance, cuando se trate de designaciones o contrataciones efectuadas respecto de personas que guarden relación de parentesco o conyugal y/o convivencial, ya no directamente con la autoridad de nombramiento sino con algún funcionario de cualquier otro Poder del Estado Provincial que pudiere ejercer influencia funcional respecto de quien tiene facultad para efectuar la designación o contratación", señala el legislador que indica a su vez que la prohibición se mantendrá por el término de cuatro (4) años y por idéntico plazo regirá la prohibición respecto de los parientes de las autoridades de nombramiento que hubieren cesado en sus cargos".



Advierte a su vez Vitor que "las designaciones y/o contrataciones que vulneren estas disposiciones "serán nulas de pleno derecho y no generarán para la persona designada o contratada derecho alguno a la percepción de cualquier tipo de emolumento, retribución o salarios, ni generaran derecho a la continuidad de la contratación o relación de trabajo ilegítima".



Al mismo tiempo "la autoridad que hubiere procedido a efectuar una designación y/o contratación en violación a estas disposiciones "cometerá falta grave y será personal y solidariamente responsable respecto de la devolución de las retribución, emolumento o salarios, que se hubieren abonados y/o respecto de cualquier otra prestación que se hubiere otorgado o devengado a favor de la persona designada o contratada", dice.



En una extensa fundamentación, el diputado precisó que con su propuesta "se intenta bloquear o impedir, de modo efectivo, la designación de familiares de funcionarios políticos en cualquiera de los tres poderes del Estado provincial. En otras palabras se busca instrumentar una disposición legal ANTI ? NEPOTISMO".



"Nuestra constitución provincial, a partir de su reforma del año 2008, incorporó una cláusula ANTI - NEPOTISMO como disposición transitoria en el artículo 283. El mencionado artículo consagra: Hasta tanto se sancione la ley que establezca y determine los cargos políticos sin estabilidad que pueden ser designados sin concurso, los funcionarios de los organismos, reparticiones públicas de la provincia, los municipios y las comunas que gozan de la facultad de nombramiento de personal, no podrán ejercerla en su entidad respecto de sus familiares comprendidos en el tercer grado de consanguinidad o de afinidad, en ningún empleo público permanente".



Indica además que se intenta "hacer efectivos también los principios de "idoneidad o capacidad para el cargo" y el de "no discriminación", al evitar que las designaciones, contrataciones o nombramientos en los empleos públicos reconozcan como única causa la relación de parentesco con la autoridad de nombramiento, o con algún funcionario que pudiere ejercer influencia funcional respecto de quien tiene facultad para efectuar la designación o contratación.