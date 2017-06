La UIF investigará la denuncia por los fondos de Santa Cruz

La Unidad de Información Financiera (UIF) investigará la denuncia realizada antes de morir por el financista Aldo Ducler, que involucra al gobierno kirchnerista, y en caso de corroborar los datos elevará la denuncia a la Justicia.Así lo aseguró el presidente de la UIF, Mariano Federici, quien, en diálogo con periodistas, señaló que en la semana pasada se reunió con el hijo de Ducler, Juan Manuel, para que 'subsanara' cuestiones formales de la denuncia que había presentado su padre en mesa de entradas del organismo, solamente indicando sus iniciales.Esa denuncia, de acuerdo con lo que trascendió, revela datos del manejo financiero de la familia Kirchner, que involucra a los ex presidentes Néstor y Cristina Fernández y a otros funcionarios, respecto de los fondos obtenidos por Santa Cruz por regalías petroleras.Federici expresó que Juan Manuel Ducler, luego de entrevistarse con él, presentó la denuncia judicial ante el juez Claudio Bonadio.'Hemos recibido una denuncia de parte del hijo del señor (Aldo) Ducler, que ha subsanado los defectos de forma originales que tenía la denuncia inicial, que era una denuncia anónima, porque estaba firmada solamente por dos iniciales', señaló FedericiEl funcionario expresó que 'ahora la denuncia se encuentra formalizada y nosotros tenemos la posibilidad de iniciar una actuación interna para determinar si existen elementos de convicción suficientes que ameriten, luego, formular una denuncia en sede penal'.'Al momento, no se ha aportado más información que el documento que circuló públicamente, que narra de manera muy genérica, ciertos hechos, con la promesa de aportar eventualmente información adicional, pero esa información todavía no ha llegado a la unidad', afirmó.Federici se negó a brindar información acerca de si en los últimos años recibió reportes de actividades sospechosas de parte de los bancos, vinculados con la denuncia de Ducler, al argumentar: 'Me lo impide la ley'. 'Cuando recibimos una denuncia, activamos las investigaciones', indicó.