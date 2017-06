Bordet entregó aportes a Juntas de Gobierno

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El mandatario reforzó su "compromiso de trabajo en conjunto con todas las juntas, sin distinción de colores políticos", y aseguró que la asignación de fondos "siempre se hace con un criterio equitativo de distribución".



Durante el acto se hizo entrega, además, de un préstamo por 1 millón de pesos a la cooperativa de Vivienda, Consumo, Servicios Sociales y Crédito (Vicoer), destinado al proyecto Procrear Vicoer I, 85 lotes en Concepción del Uruguay, provenientes de los fondos cooperativos de la ley 23.427 y 8130.



Al hablar en el acto, el mandatario destacó que, "más allá de los aportes, el hecho de poder estar en contacto con los presidentes de juntas siempre es bueno porque nos permite monitorear cómo van los trámites que se vienen realizando en las distintas juntas, proyectar y comprometernos con distintos tipos de acciones en cada una".



Hizo notar que "desde que estamos en la gestión trato de ir lo más que puedo a cada junta de gobierno, porque tenemos la firme vocación de estar en el territorio. Yo he sido intendente durante ocho años en mi ciudad y se que los problemas son una cosa cuando se lo cuentan a uno en un despacho y otra cuando al problema se lo plantean en el territorio".



Por otra parte, el gobernador reiteró el compromiso de, "durante este mes de junio, remitir el proyecto de ley de Comunas para que lo sancione la Legislatura. Esto permitirá la autonomía y la autarquía y tener un status jurídico para un mayor desenvolvimiento de fondos por asignaciones directas que no estén a criterio de quien gobierna. Esto dará estabilidad, previsibilidad y seguridad jurídica en el futuro a todas las juntas".



También ratificó el compromiso de la afectación de un 3 por ciento del crédito internacional que tomó la provincia en febrero, a las juntas de gobierno. "Por ley en ese crédito estaba afectado el 16 por ciento a los municipios. Aunque no lo dice el texto de la ley, hemos decidido -y nos han acompañado los legisladores- que un 3 por ciento esté destinado a las juntas de gobierno, a pesar de que no está escrito en la ley. Esto representa unos 160 millones de pesos, que sin duda se traducirán en maquinarias, en equipamiento y en algunas obras puntuales para las juntas".



Asimismo, el mandatario aprovechó para "reforzar este compromiso de trabajo en conjunto que tenemos con el gobierno provincial y con todas las juntas, sin distinción de colores políticos. Sabemos que los problemas son comunes a todos y nosotros estamos para resolver los problemas de todos los entrerrianos, independientemente de que haya elecciones donde cada partido presente sus propuestas".



Por eso, agregó, "cuando hacemos entrega de aportes nunca nos fijamos el color político de las juntas de gobierno, sino simplemente un criterio equitativo de distribución, como lo hacemos también con los municipios". En ese marco, aseguró que "el dinero de 160 millones de pesos aproximadamente proveniente del crédito, será afectado con el mismo criterio equitativo para que a cada junta le toque un monto equivalente que se dará a conocer y que se hará público para no favorecer ni perjudicar a nadie".



Por último, agradeció "el acompañamiento que hemos tenido en la gestión; en momentos a veces difíciles hemos sentido que de las juntas de gobierno nos han dado un respaldo muy importante y esto nos obliga a redoblar este compromiso".



Trabajo conjunto



El ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, al hacer uso de la palabra durante el acto, explicó que el gobernador dio instrucciones al equipo del Ministerio de Gobierno para que "sea prioridad el abordaje y el trabajo conjunto con las juntas de gobierno". Dijo que en ese sentido se eligieron dos caminos, "uno a largo plazo, que tiene que ver con el proyecto de ley de comunas, y el otro las causas urgentes que tienen las juntas de gobierno donde muchas veces los recursos son escasos, el esfuerzo que ustedes ponen es mucho y para eso tenemos que tener los mecanismos y los recursos aceitados y expeditivos para que este tipo de actos como el que llevamos adelante hoy se puedan concretar", dijo Urribarri.



Explicó que el gobernador también pidió que, mientras se elabora el anteproyecto de ley, se establezcan diferentes mecanismos para dotar a las Juntas a facultades y recursos. Detalló que para ello, con el equipo de la Dirección de Juntas de Gobierno, "se tomaron iniciativas que fueron bien recibidas por las juntas".



Dio cuenta en tal sentido de las facultades que tienen las Juntas desde esta gestión para regular el cobro del agua potable, de las viviendas rurales o de la recolección de residuos, y otras iniciativas como las pequeñas obras con el Ministerio de Planeamiento enmarcadas en el Programa Juntas Sostenibles, recientemente presentado; el acuerdo con Vialidad para otros trabajos con recursos de las juntas y logísticas del organismo provincial; y acciones conjuntas con las Direcciones de Hidráulica, de Ambiente o de Catastro.



Informó además que está próximo a terminarse el decreto que reglamenta la Ley de Loteos, "un decreto del año 60 que será muy bien recibido y que es fruto del trabajo que seguramente se terminará de reglamentar en la próxima reunión el 10 de junio. Son diferentes iniciativas que, por instrucción del gobernador, hemos llevado a delante para dotarlos de recursos, como lo hacemos hoy, y facultades para que puedan hacer un mejor trabajo", completó el ministro.



Satisfacción de las juntas de gobierno



El presidente de la junta de gobierno de Sauce Pinto, Marcos Bettoni, dijo que el dinero que recibió "será destinado para viviendas precarias y otra parte para infraestructura en la sede comunal, donde actualmente funciona la escuela secundaria".



Destacó que "actos como éste nos vienen bien también para poder charlar con las autoridades" y señaló que la ayuda que recibió del gobierno "es fundamental, porque los aportes que reciben las juntas de gobierno hacen muy difícil poder salir adelante ya que la gente demanda cada día más y hay que brindarles los servicios".



Además, consideró "muy importante" el proyecto de ley de Comunas que enviará el gobernador a la Legislatura, porque "jurídicamente vamos a poder estar donde corresponde y donde merecemos".



A su turno, Hugo Ramírez, presidente de la junta de gobierno de Aldea Brasilera, subrayó que "realmente siento un respaldo muy grande de parte del gobernador y tengo la satisfacción que en 45 días me he encontrado cinco veces con él, lo cual no es menor. Recibimos aportes para cordones cunetas, para compra de herramientas y cubiertas y ahora para el programa de viviendas sociales. O sea que la junta de gobierno de Aldea Brasilera está muy conforme con la gestión de este gobierno".



Además, hizo notar que Aldea Brasilera "es una junta de gobierno muy grande, que cumple todas las funciones de un municipio, entonces si no tenemos el respaldo de los distintos entes del gobierno se nos hace muy difícil llevar adelante la tarea".



En ese marco, destacó el proyecto de ley de comunas, "aunque nosotros estamos gestionando por ser municipio porque reunimos todas las condiciones para serlo. Pero para las comunidades más chicas es fundamental".



Fondos para viviendas a Vicoer



Respecto a el préstamo por un millón de pesos que realizó el gobierno a la cooperativa Vicoer, el presidente de la entidad, Rolando Botti, hizo notar que "Vicoer es una cooperativa de viviendas que tiene ya 30 años en Paraná y hemos construido en total casi 3000 unidades habitacionales en distintas localidades de la provincia. Este pedido de subsidio lo hicimos al Ipcymer para llevar adelante un plan en Concepción del Uruguay para lo que ya compramos un terreno para la construcción de viviendas por parte de los adjudicatarios, además de tener pendiente con el IAPV un total de 340 viviendas sociales que están en Paraná, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú".



Por su parte, el vicepresidente de la entidad, Gastón Grand, explicó que se trata de "un préstamo de un fondo que se va componiendo con el aporte que hacen las cooperativas en el Ipcymer. En este caso es una devolución al esfuerzo del aporte que hacen todas las entidades en este sentido y sirve para el desarrollo".



Grand señaló que "tenemos que estar agradecidos con el gobernador porque estas cosas no pasan todos los días. Este tipo de eventos son contados con los dedos a lo largo de nuestra historia. Así que estamos muy agradecidos con el gobernador porque esto que a través de Vicoer se va a dar es la posibilidad de que muchos entrerrianos accedan a la vivienda".



Estuvieron presentes en el acto, los ministros de Gobierno, Mauro Urribarri; de Producción, Carlos Schepens, y de Planeamiento, Luis Benedetto; el senador provincial Lucas Larrarte; los diputados provinciales Daniel Ruberto, Ángel Vázquez y Gustavo Zavallo; el titular del Ipcymer, Ricardo Etchemendy; el director de Juntas de Gobierno, Mauro Díaz Chávez; y demás autoridades.





Detalles de los aportes



Departamento San Salvador: Colonia Oficial.



Departamento Diamante: Aldea Salto; Isletas; General Alvear; Las Cuevas; Aldea Grapschental; Aldea Brasilera.



Departamento Paraná: El Pingo; Villa Fontana; Sauce Pinto; Aldea Santa María; Colonia Merou; Arroyo Burgos; Colonia Cerrito; Estación Sosa; La Picada; El Palenque; Colonia Celina; Puerto Curtiembre; Gobernador Etchevehere; Antonio Tomas; Paso de la Arena; Colonia Crespo; Aldea San Antonio; Arroyo Corralito; Aldea María Luisa.



Total: 1.633.007,35 pesos